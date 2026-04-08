Etsamigsa: 'Los Chuckys' amenazan acabar con la vida de 3 conductores sino pagan cupos adelantados

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público continúa siendo el objetivo principal de las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión en la capital. Esta vez, conductores de la empresa de transportes Etsamigsa denunciaron haber recibido amenazas por parte de la banda 'Los Chuckys' quienes les exigen el pago adelantado de 3 meses de extorsión.

'Los Chuckys' amenazan con matar 3 choferes de Etsamigsa

Según indicaron, el papel que contenía el mensaje amenazante fue dejado en una de las unidades. Este señalaba claramente que dicha banda exigía el pago de cupos adelantado de 3 meses sino iban a matar a tres de sus choferes.

Para colmo de males, la nota contenía las placas de los buses que serían atacados lo que ha generado el pánico general en todos los integrantes de la empresa. Por ello, en conjunto, decidieron paralizar sus acciones y plantarse en su patio de maniobras ubicado en Ate con el fin de ser escuchados por las autoridades.

"Crees que estamos jugando, ¿No? Último aviso, suelta la guita sino te partimos 3 choferes. Atte, Los Chuckys", indicó la nota extorsiva.

Lamentablemente, pese a que este martes 7 de abril también realizaron un plantón en el Callao, no se ha reportado la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú para atender su denuncia. Esto se da a pesar del anuncio de que los efectivos brindarían seguridad a las empresas de transporte amenazadas por criminales.

Ya fueron víctimas de atentados armados

Es importante recordar que esta no es la primera vez que los conductores de 'Los verdes' son amenazados por otras organizaciones delictivas. Y es que el pasado 20 de enero en San Luis, sujetos dispararon hasta en tres oportunidades contra uno de los buses cuando se encontraba en plena ruta con pasajeros.

Aquella vez, el conductor del bus salvó de morir de milagro ya que uno de los proyectiles pudo haber impactado en su cabeza, pero un pasamano fue clave para que continuara con vida. Además, Exitosa pudo conocer que ante el temor de volver a ser atacados, semanalmente abonan un total de 20 soles a otra banda para que estos no atenten contra su vida.

De esta manera, conductores de la empresa de transportes Etsamigsa decidieron paralizar sus operaciones para denunciar una nueva amenaza. Según indicaron, 'Los Chuckys' exigen el pago de cupos de 3 meses adelantado o sino le quitarán la vida a tres choferes los cuales ya tendrían identificados.