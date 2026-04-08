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Corte de agua el 9 de abril en Lima: Distritos que se verán afectados con la suspensión del servicio

¡Hasta 12 horas sin agua! Sedapal confirmó que habrá corte del servicio en algunos distritos de Lima Metropolitana el jueves 9 de abril. Descubre qué zonas se verán afectadas con la medida.

Corte de agua 9 de abril.
Corte de agua 9 de abril. (IA / Exitosa)

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/04/2026

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Nuevo corte de agua potable en Lima. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó que ejecutará una suspensión del servicio de forma temporal en algunos distritos de la capital. ¿Está tu zona en la lista?

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿Por qué?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal anunció que el corte del servicio de agua potable el jueves 9 de abril se deberá a trabajos de mantenimiento, de empalme en las redes, limpieza de reservorios y reparación de tuberías para mejorar el suministro.

En ese marco, Sedapal insta a los vecinos a juntar agua con anticipación en recipientes limpios y con tapa, y a hacer un uso racional del recurso durante las horas de restricción. 

Asimismo, puso a disposición el número Aquafono (01) 317-8000 para obtener mayor información en caso se muestren demoras en el restablecimiento del servicio de agua potable en sus hogares.

Lista de distritos afectados: Horarios del corte el 9 de abril

De acuerdo al cronograma revelado por Sedapal, los distritos que se verán afectados con el corte de agua el jueves serán los siguientes:

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Sin agua en Magdalena

  • Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Orbea, Cercado, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles Pavón, Jr. Yungay y todas las calles interiores a este cuadrante.
  • Desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez (Jr. Ayacucho), Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzales Pavón (Jr. San Martín), Jr. Yungay (Jr. Diego de Agüero).

En Independencia

  • Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Los Conquistadores, P.J. El Progreso, A.H. Comité 125 II Ampliación, A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de la Independencia, U. Pop. Independencia, P.J. Independencia.

Sin servicio en San Juan de Lurigancho

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  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. San Ignacio, A.H. San Hilarión Comité 53, Agru. Familiar Lomas Del Sagrado Madero, P.HJ. Sagrado Madero, Asoc. San Hilarión, A.H. San Hilarión Ampliación, A.H. San Hilarión Santa Rosa Ampliación, A.H. 23 de Octubre, P.J. San Hilarión.

Corte de agua en Ate

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Los Triunfadores, Asoc. El Paraíso de Amauta, A.H Amauta zona B.
  • Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. María Jesús Espinoza, A.H. Monterrey zona A, A.H. Monterrey B. Av. Señor de Muruhuay, Asoc. Viv. Evangelista Pentecostal.
  • También habrá suspensión del servicio en las siguientes zonas del distrito de Ate:

Corte de agua en Ate.
Corte de agua en Ate.

Debido a labores de mantenimiento preventivo y mejora de las redes, Sedapal anuncia corte de agua programado para el jueves 9 de abril en diversos distritos de Lima. Se aconseja tomar medidas previsionales desde ya.

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