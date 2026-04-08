San Martín: Asesinan de cinco balazos a un administrador de instituto en la ciudad de Juanjuí

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ciudad de Juanjuí, en la región San Martín, se convirtió en escenario de un violento crimen que ha dejado consternada a la población. Y es que un joven administrador de un instituto fue asesinado de cinco balazos a manos de un sujeto en plena vía pública.

Administrador de instituto es asesinado en Juanjuí

Una vez más la criminalidad golpea al país, esta vez en el jirón Progreso, localizado en la ciudad de Juanjuí, acabaron con la vida de Henry Pinedo García, joven de 36 años que era administrador del Instituto de Educación Superior Tecnológico ACIP.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP) la víctima mortal se disponía a cerrar las puertas de su centro de labores cuando de forma intempestiva fue interceptado por un sujeto desconocido que, sin mediar palabra, abrió fuego a sangre fría y le propinó cinco balazos a quemarropa lo que ocasionó su deceso inmediato.

Tras ello, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público acudieron hasta el escenario del crimen, donde acordonaron la zona para dar inicio a las pesquisas correspondientes a ley y recabar evidencias que permitan esclarecer este hecho de sangre.

Cabe señalar que, hasta el momento las causas de este suceso lamentable son materia de investigación, aunque según las autoridades Pinedo García habría estado recibiendo amenazas de muerte desde hace varios meses atrás. Dicha situación ya era de conocimiento de su entono más cercano.

Así avanzan las investigaciones para esclarecerlos hechos del crimen

El hecho fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona por lo que ello este material será pieza clave para los agentes de la Policía para que puedan dar con la identidad del responsable.

Por su parte, los peritos de Criminalística se encuentran analizando las imágenes que fueron captadas cerca del instituto para poder determinar cuál fue la ruta de escape del asesino tras el ataque. De igual forma, la recolección de pruebas en el lugar ha permitido hallar los proyectiles los cuales serán sometidos a peritajes especializados.

Asimismo, representantes de Ministerio Público están recopilando el testimonio de testigos así como de los familiares de Henry Pinedo García para profundizar en las amenazas que venía recibiendo.

Es así como la criminalidad golpeó a la ciudad de Juanjuí, en la región San Martín, donde un sujeto desconocido asesinó de cinco balazos a un joven administrador de instituto de 36 años. Si bien el móvil de este hecho aún es materia de investigación, se conoció que la víctima venía recibiendo amenazas de muerte desde hace meses.