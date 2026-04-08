Jefa del RENIEC rechaza cuestionamientos al sistema electoral: "¡Los muertos no votan!"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de cuestionamientos sobre la transparencia del padrón electoral, Carmen Velarde, jefa del RENIEC, salió al frente para desmentir los rumores y reafirmar que el sistema electoral funciona correctamente y sin irregularidades.

Jefa nacional del RENIEC sobre padrón electoral

En una reciente entrevista con Exitosa, Carmen Velarde Koechlin, jefa nacional del RENIEC, se pronunció sobre las críticas que circulan en torno al padrón electoral.

Velarde Koechlin aseguró que muchas de las afirmaciones sobre supuestos votos de personas fallecidas son completamente falsas. "Los muertos no votan, y eso hay que decirlo claro, los muertos no votan", enfatizó.

La jefa nacional del RENIEC detalló que los cuestionamientos surgieron después de declaraciones de algunos actores políticos que afirmaban que miles de personas fallecidas habrían votado en elecciones anteriores, lo cual, según Velarde, no tiene sustento.

Además, explicó que el padrón electoral ahora cierra 180 días antes de cada elección, reduciendo los márgenes de error respecto a la versión anterior, que cerraba un año antes. Esto permite un control más efectivo y actualizado sobre quiénes están habilitados para votar.

Medidas para garantizar un padrón seguro

Carmen Velarde también destacó el trabajo interinstitucional realizado por el RENIEC para depurar el padrón. Se cruzaron datos con el Ministerio de Salud para identificar certificados de defunción y retirar a las personas fallecidas del registro electoral.

"Hemos trabajado un padrón interinstitucional, enviando cartas a las familias para inscribir a sus parientes fallecidos y asegurarnos que la información esté correcta", comentó.

Según Velarde Koechlin, este procedimiento garantiza que solo las personas vivas estén habilitadas para votar y que el sistema sea transparente y confiable.

Además, mencionó que el financiamiento de equipos como impresoras de DNIs electrónicos proviene de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que permite agilizar los trámites y modernizar el sistema electoral.

Llamado a la responsabilidad

La jefa del RENIEC hizo un llamado a los ciudadanos a ser responsables al difundir información sobre el proceso electoral. "Si alguien afirma que votaron muertos, que por favor nos traigan el listado donde aparezca una persona fallecida que haya puesto su huella y su firma, eso nunca existió", subrayó.

Velarde también bromeó sobre los plazos: "Se cerró el padrón electoral, nadie se muera, por favor, prohibido morirse", para ilustrar de manera ligera cómo funcionan los tiempos de actualización de registros.

Así, Carmen Velarde, jefa del RENIEC, reafirma que el sistema electoral funciona correctamente, que los fallecidos no participan en las elecciones y que el padrón electoral está completamente depurado, dejando claro que los cuestionamientos no reflejan la realidad.