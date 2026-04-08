Javier Rabanal explica por qué Sekou Gassama no jugó en el Universitario vs Deportes Tolima

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El debut de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores dejó sensaciones mixtas tras igualar ante Deportes Tolima en Colombia. Sin embargo, más allá del resultado, la atención se centró en la no participación de Sekou Gassama, una decisión que Javier Rabanal no tardó en aclarar luego del encuentro.

Universitario empata ante Deportes Tolima

El último martes 7 de abril, la 'U' arrancó su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con un empate en su visita a Deportes Tolima en Ibagué.

El resultado, aunque sin goles, dejó varias conclusiones en el equipo merengue, especialmente por el rendimiento defensivo y las decisiones tácticas del técnico Javier Rabanal.

En conferencia de prensa, el DT analizó lo ocurrido en el campo y consideró que el marcador fue justo. "Me parece, de entrada, un resultado justo", señaló.

Rabanal también resaltó la actuación del arquero Miguel Vargas, quien fue clave para mantener el arco en cero. "Hemos tenido una tapada muy buena de Vargas, que ha sido determinante", afirmó.

La decisión que dejó fuera a Gassama

Uno de los temas que más llamó la atención fue la ausencia de Sekou Gassama durante el encuentro. El delantero, reciente incorporación del equipo, no sumó minutos, lo que generó dudas entre los hinchas.

"Me parece un resultado justo. Creo que NO hemos dado el paso definitivo para ganar. De lo que he visto este año, me parece el equipo que más trabajo tiene -Tolima-"



Javier Rabanal, DT de Universitario



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Ante esto, Javier Rabanal fue claro al explicar su decisión. "Con los cambios entendíamos que una referencia de '9' no nos hacía tanta falta porque estábamos progresando mucho por fuera", indicó.

El DT explicó que el planteamiento del partido lo llevó a priorizar la velocidad en ataque antes que el juego aéreo o de pivoteo que ofrece Gassama. "Meter un perfil de nueve que te llegara a tres centrales no nos iba a ayudar demasiado", agregó.

En ese sentido, optó por jugadores con mayor movilidad en los extremos. "Queríamos tener velocidad arriba... hemos optado por intentarlo por fuera y ahí era mucho más útil Bryan", sostuvo, en referencia al ingreso de Bryan Reyna, quien debutó con la camiseta crema.

Rabanal elogia a Deportes Tolima

Más allá de las decisiones ofensivas, Rabanal también destacó el trabajo defensivo de su equipo, que logró sostener el empate ante un rival complicado.

"Seguimos en la línea de no encajar, son cuatro que no nos meten un gol, eso es importante, nos reafirma", señaló, resaltando el desempeño de la línea defensiva y del arquero.

El entrenador también elogió a Deportes Tolima, reconociendo su nivel colectivo. "Es un equipo muy trabajado... saben exactamente lo que van a hacer los siguientes", comentó.

Así, Javier Rabanal explicó por qué Sekou Gassama no jugó en el Universitario vs Deportes Tolima, dejando claro que su decisión respondió a una estrategia enfocada en la velocidad por las bandas y no en un '9' clásico.