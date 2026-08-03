Corte de agua en Lima el 3 y 4 de agosto: Ate, Lurigancho, Comas y otros distritos que se verán afectados

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para que no te tome por sorpresa, conoce qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado por Sedapal para este lunes 3 y martes 4 de agosto. ¿Tu zona está en la lista? ¿En qué horario será la interrupción temporal del servicio?

Corte de agua en Lima: Cronograma de Sedapal

Sedapal reportó que el corte de agua el 3 y 4 de agosto responde a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y optimización de la infraestructura para evitar averías futuras.

La medida se ejecutará en diversos distritos de Lima y en determinados horarios de forma temporal, por lo que la empresa estatal aconseja a sus usuarios que se verán afectados con la interrupción, tomar medidas previsionales desde ya como almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar durante el periodo en que no habrá suministro.

Distritos afectados con el corte de agua el 3 de agosto

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación la lista de sectores que no contarán con el servicio por determinadas horas el lunes 3 de agosto:

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 3 de Mayo.

Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio en sector 213.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. Villa Jardín 1ra etapa.

En San Juan de Miraflores, Ate y San Antonio de Huarochirí

Sectores sin agua potable el lunes 3 de agosto, según Sedapal.

Zonas afectadas y horarios del corte el 4 de agosto

Sedapal también reveló la lista de distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua el martes 4 de agosto:

Áreas afectadas en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 8 de Diciembre, A.H. Virgen de Cocharcas, A.H. Sr. de Los Milagros, A.H. Ampl. Monte Bektu, A.H. Las Torres de San Gabriel Alto. A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Virgen del Carmen.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. El Mirador, A.H. Virgen de las Nieves, A.H. Los Ángeles, A.H. Cerro El Calvario, A.H. Señor de los Milagros - Pasamayo, P.J. Los Ángeles, P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen, P.J. Señor de los Milagros. También estas zonas se verán afectadas con la medida:

Zonas de Comas afectadas por corte de agua el 4 de agosto.

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. C.P. Las Colinas Mz. E1, F1, G1, Mz. A1, B1, C1, D1, Mz. X, Y, Z, S, T, U, W.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Asoc. C.P. Las Colinas Mz. E1, F1, G1, Mz. A1, B1, C1, D1, Mz. X, Y, Z, S, T, U, W.

Conocer con anticipación los horarios y distritos de Lima que serán afectados por el corte de agua programado por Sedapal para el 3 y 4 de agosto, permite a las familias organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.