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Tula tiene inesperado reencuentro con su expareja de hace 10 años y confiesa: "La hemos pasado delicioso"

Tula Rodríguez volvió a encontrarse con su expareja de hace más de 10 años. La conductora reveló detalles de este inesperado reencuentro y dejó clara su postura ante una posible reconciliación.

Tula Rodríguez y su reencuentro con su ex
Tula Rodríguez y su reencuentro con su ex (Composición Exitosa)

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 30/09/2026

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Tula Rodríguez y Gino Barbieri, su expareja de hace más de 10 años, volvieron a encontrarse, generando curiosidad por la relación que mantuvieron en el pasado. Sin embargo, la actriz dejó las cosas claras y reveló qué significa actualmente este reencuentro.

Tula Rodríguez y su reencuentro con su ex

Gino Barbieri, expareja de Tula Rodríguez, actualmente radica en Estados Unidos y estuvo algunos días en Perú. Durante su estadía, el productor buscó compartir con sus amistades, aunque sus compromisos hicieron que inicialmente fuera complicado coincidir con la conductora.

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Tula Rodríguez revela detalles de su reencuentro con Gino Barbieri y descarta volver con un ex

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Finalmente, ambos lograron reunirse antes de que Gino Barbieri emprendiera su regreso a Estados Unidos. El encuentro no fue solo entre ellos, pues también participaron otros amigos cercanos, convirtiendo la reunión en un momento amical que Tula recordó con bastante entusiasmo.

En declaraciones a América Espectáculos, la conductora de Mande quien Mande contó cómo vivió esta reunión y destacó que la pasaron muy bien junto al grupo. "Hemos hecho un grupazo, la hemos pasado delicioso", comentó Tula Rodríguez sobre el encuentro.

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La presentadora explicó que aprovechó la última oportunidad que tenía para ver a su expareja antes de que dejara nuevamente el país. Para ella, reencontrarse con alguien que tuvo un lugar importante en su vida no representa ningún problema.

Tula Rodríguez descarta volver con su ex

Aunque el reencuentro despertó curiosidad sobre una posible segunda oportunidad entre Tula Rodríguez y Gino Barbieri, la conductora fue bastante clara al respecto. Ante la posibilidad de retomar la relación que tuvieron hace más de una década, descartó cualquier intención de volver.

"Cero, ni él conmigo ni yo con él. Él está haciendo su vida y yo la mía", afirmó Tula Rodríguez al ser consultada sobre una eventual reconciliación.

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La exvedette también explicó que guarda una mirada cordial hacia las personas que formaron parte de su pasado y que no tendría inconvenientes en saludarlas si vuelve a encontrarlas. Para Tula, cada relación deja algo aprendido y eso permite mirar atrás sin problemas.

"Las personas que pasan por tu vida, te dejan un aprendizaje", señaló la conductora, dejando en claro que el cariño o respeto por una persona del pasado no necesariamente significa querer retomar una relación.

En esa misma línea, Tula Rodríguez sostuvo: "Todas las personas que han pasado por mi vida, si las veo, las saludo sin ningún problema", reafirmando su postura frente a sus exparejas.

Así, el inesperado reencuentro entre Tula Rodríguez y Gino Barbieri quedó en una reunión de amigos. La conductora dejó claro que su expareja de hace más de 10 años y ella siguen caminos distintos, sin intención de reconciliarse.

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