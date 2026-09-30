Santa Anita: adulto mayor queda herido tras choque provocado por conductor que habría manejado ebrio

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adulto mayor de aproximadamente 67 años resultó herido luego de que un automóvil negro impactara violentamente contra dos vehículos estacionados en la avenida Túpac Amaru, en Santa Anita. El hecho ocurrió cerca de las 11:48 p. m. del último martes y dejó al hombre con lesiones que obligaron a su traslado a un centro de salud. El conductor que provocó habría estado en estado de ebriedad.

Adulto mayo herido tras accidente

Según relató la hija del adulto mayor, su padre se encontraba entre las dos unidades afectadas cuando ocurrió el impacto. La mujer señaló que el conductor, identificado como Carlos Enrique Chacón, habría estado en presunto estado de ebriedad al momento del accidente y que su padre estuvo cerca de ser alcanzado directamente por el automóvil.

"El joven ha venido mareado en esta dirección y se ha chocado. Ha destruido una cosa y ha chocado contra el carro y el carro de mi cliente (...) Mi papá ha resultado herido porque está bien en medio de los dos carros afectados, yo lo había visto y pensé que se iba a estacionar, pero luego sentí el golpe", indicó.

La familiar contó que el adulto mayor fue auxiliado inmediatamente por los Bomberos y trasladado a un establecimiento de salud para recibir atención médica. Explicó que su padre padece de hipertensión y que, después del fuerte impacto, manifestó sentir dolor en una de sus piernas y molestias en la zona abdominal.

El accidente también generó preocupación entre los vecinos debido a que uno de los vehículos afectados presentó una fuga de gas tras el choque. Ante el riesgo, los Bomberos permanecieron aproximadamente dos horas trabajando en el lugar para controlar la emergencia y evitar que la situación pudiera agravarse.

🔴🔵 Santa Anita: adulto mayor resultó herido tras accidente provocado por presunto conductor ebrio. Familia asegura que su padre pudo morir y exige responsabilidades.



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De acuerdo con otro vecino de la zona, minutos antes del accidente ya se había alertado a personal de serenazgo sobre la conducción temeraria del automóvil. El testigo señaló que incluso habría tenido un intercambio de palabras con el conductor, momento en el que, según su versión, se percató de que este se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Tras el accidente, el conductor fue trasladado hasta la comisaría de Santa Anita, donde debía pasar el dosaje etílico correspondiente. Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del choque y establecer las responsabilidades que correspondan por las lesiones ocasionadas al adulto mayor y los daños materiales registrados.

La familia del herido pidió que el responsable asuma no solo los gastos ocasionados por los daños materiales, sino también aquellos relacionados con la atención médica del adulto mayor. Asimismo, señalaron que vienen realizando averiguaciones por su cuenta y aseguraron haber encontrado información sobre tres presuntos antecedentes policiales por robo atribuidos al conductor.

Ante esta situación, los familiares solicitaron a la Policía Nacional que realice las investigaciones correspondientes y determine las responsabilidades del caso. Mientras tanto, el adulto mayor permanece bajo atención médica debido a las lesiones que sufrió durante el impacto, mientras los afectados esperan que el responsable responda por las consecuencias del accidente ocurrido en Santa Anita.