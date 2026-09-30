Dólar HOY, miércoles 30 de septiembre: conoce el precio y tipo de cambio en Perú

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar? Conoce cuál es su valor actual y a cuánto cotiza el tipo de cambio en Perú en la apertura de la jornada de este miércoles 30 de septiembre en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Precio del dólar hoy: así cotiza en Perú

El precio del dólar hoy en Perú es uno de los principales indicadores económicos que siguen los ciudadanos, las empresas y los inversionistas. Este miércoles 30 de septiembre, el tipo de cambio se mantiene como una referencia importante para quienes realizan operaciones en moneda extranjera, compran productos importados o necesitan conocer el valor de la divisa estadounidense frente al sol peruano.

Para anticiparse al entorno fluctuante y cuidar mejor tu poder adquisitivo se aconseja verificar el comportamiento actual del dólar en el mercado cambiario peruano.

Por ello, te revelamos a cuánto cotiza en la apertura de la jornada de hoy, según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 29 de septiembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,431 S/ 3,450

Los valores revelados por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revela que el dólar refleja una leve variación al alza en comparación al día de ayer, martes 29 de septiembre, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/ 3,432; mientras que la venta presentaba un valor de S/ 3,440.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

El comportamiento del precio del dólar hoy puede presentar variaciones a lo largo de la jornada debido a distintos factores internacionales y locales. En ese marco, también es recomendable conocer a cuánto cotiza la moneda estadounidense en el mercado paralelo o casas de cambio de Perú.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este miércoles 30 de septiembre es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,410 | Venta S/ 3,440.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo el 30 de septiembre.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 29 de septiembre?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de su página oficial, precisa que el precio del dólar en nuestro país cerró ayer, martes 29 de septiembre en S/ 3,4410, (con una apertura de S/ 3,4330), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4459, con un máximo de S/ 3,4550 y un mínimo de S/ 3,4390.

Conocer el precio del dólar hoy en Perú te permitirá identificar si es el mejor momento para realizar alguna operación financiera sin afectar "tu bolsillo". Recuerda que el tipo de cambio puede diferir entre bancos, casas de cambio y plataformas digitales.