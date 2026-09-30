Nicola Porcella asegura que nunca amó a Angie Arizaga tras recordar su polémica relación

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella recordó su polémica relación con Angie Arizaga y sorprendió al revelar que nunca la amó, pese a la atracción que existía entre ambos. El exchico reality explicó cómo vivió aquel romance cuando eran jóvenes y formaban parte de un reality.

¿Nicola Porcella nunca amó a Angie Arizaga?

Durante una entrevista en el programa Yaco y El Loco, Nicola Porcella volvió a referirse a uno de los romances más recordados que protagonizó durante su etapa en la televisión peruana.

El exintegrante de Esto es Guerra habló de su vínculo con Angie Arizaga y sorprendió por la forma en que describió los sentimientos que existían entre ambos.

Según contó, sí hubo atracción entre ambos, pero aseguró que nunca llegó a considerar que lo suyo estuviera basado en el amor.

Además, confesó que su historia de amor fue bastante difícil por el momento que les tocó vivir. Resulta que los dos eran muy jóvenes y encima paraban expuestos ante todos por formar parte de un reality.

"¿Amarnos? No. Nos gustábamos, sí. Fue muy difícil llevar la relación, pues estábamos en un reality, éramos jóvenes y teníamos mucha presión por las redes sociales", señaló Nicola Porcella durante la entrevista.

El exchico reality también reconoció que las peleas entre ambos eran constantes y que esto terminó complicando todavía más la relación que mantuvieron durante aquella etapa.

"Ella y yo no congeniábamos, peleábamos, pero ella es una gran mujer, está feliz y cada uno hizo su vida", manifestó.

Nicola Porcella le desea lo mejor a Angie Arizaga

Aunque la relación terminó hace varios años y estuvo marcada por fuertes acusaciones, Nicola Porcella dejó claro que actualmente guarda una buena opinión de Angie Arizaga.

En mayo de este año, durante el lanzamiento de su aplicativo deportivo, Nicola también fue consultado por el compromiso de Angie con Jota Benz, con quien la modelo se comprometió en enero en Italia.

Nicola Porcella destacó las cualidades de su expareja y aseguró que merece atravesar una buena etapa junto a su actual pareja.

"Es una gran mujer, una gran mamá y que le vaya bien, se lo merece. Jota no es mi amigo tampoco, pero sé que es un gran chico", declaró para las cámaras de 'América Espectáculos'.

Así, Nicola Porcella volvió a poner sobre la mesa su recordada relación con Angie Arizaga, pero esta vez desde una mirada más distante. El exchico reality aseguró que nunca amó a Angie, aunque sí existía atracción entre ambos.