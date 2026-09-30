ERM 2026: JNE presenta plataforma para monitorear las elecciones y prevenir conflictos

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó la plataforma virtual "JNE Fiscaliza", una herramienta que permitirá a la ciudadanía acceder a información sobre el desarrollo del proceso electoral y conocer las acciones de fiscalización realizadas durante los comicios. Asimismo, la institución busca prevenir posibles riesgos relacionados con la seguridad, la violencia electoral y las condiciones climatológicas en distintas zonas del país.

JNE Fiscaliza, ¿Qué información ofrece la plataforma?

El portal ya se encuentra disponible para el público y permitirá consultar información sobre las elecciones, así como el avance de las mesas de votación. De esta manera, los ciudadanos podrán mantenerse informados sobre las actividades vinculadas al proceso electoral y las labores de supervisión que desarrolla el organismo electoral.

Según explicó el vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, mediante esta herramienta se puede acceder a información sobre las actividades que ya fueron fiscalizadas por la institución.

Entre ellas, se encuentran los actos públicos y las diferentes etapas de preparación del material electoral, desde su impresión y ensamblaje hasta su despliegue a nivel nacional.

La plataforma digital busca facilitar el acceso a información electoral y permitir que la población conozca las acciones de supervisión realizadas por el organismo, en el marco de sus funciones de fiscalización.

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JNE refuerza prevención ante posibles conflictos electorales

Como parte de las medidas de prevención, el JNE informó que cuenta con especialistas en gestión de conflictos en los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) del país. Este despliegue responde a la necesidad de atender posibles situaciones de violencia y otros riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de las elecciones.

Asimismo, la institución identificó 83 situaciones relacionadas con amenazas o riesgos contra candidatos, las cuales fueron puestas en conocimiento de las autoridades correspondientes para las acciones pertinentes.

Coordinación ante riesgos climáticos y de seguridad

Asimismo, en materia de prevención de desastres, el organismo electoral señaló que mantiene coordinaciones con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El objetivo es establecer planes de contingencia frente a posibles eventos climatológicos que puedan afectar el desarrollo de los comicios.

Finalmente, con estas medidas, el JNE busca garantizar el seguimiento y monitoreo del proceso electoral y contribuir a que las elecciones se desarrollen con normalidad en todo el territorio nacional para prevenir conflictos, a través de esta plataforma.