Familia y vecinos exigen justicia tras niño aplastado y por una viga de madera: su hermano también resultó herido

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un niño de seis años, su hermano menor y su abuelo resultaron heridos luego de que pesados bloques de madera cayeran desde un camión de carga en Villa María del Triunfo. El accidente ocurrió cuando el menor regresaba del colegio acompañado de su abuelo, generando preocupación entre los vecinos de la zona. Ahora, sus familiares y vecinos exigen justicia para el caso.

El hecho ocurrió en la calle General Francisco Vidal, donde el niño de seis años terminó aplastado por los bloques de madera. Debido a la gravedad de sus lesiones, el menor permanece internado y su estado de salud es delicado. Su hermano también sufrió un golpe, mientras que su abuelo resultó con una herida en la cabeza.

Familiares del niño exigen justicia

Ante esta situación, familiares y vecinos realizaron una protesta pública durante la noche de ayer, portando carteles y exigiendo justicia para los tres afectados. Los manifestantes solicitaron la presencia de las autoridades y pidieron que los responsables del traslado de la madera asuman las consecuencias del accidente.

La madre del menor señaló que la familia enfrenta gastos médicos debido a las lesiones provocadas por el accidente. Según explicó, la propuesta económica realizada por los responsables no cubriría las necesidades de los tres heridos, especialmente por la delicada condición en la que permanece internado su hijo.

"Ellos proponen darnos por los heridos, que son mi papá que tuvo un corte de madera en la cabeza, por mi hijo que está internado, y por mi otro pequeño que recibió un golpe, nos quieren dar 5000 soles y nos quieren dar en dos partes y no me parece justo, siento que se está burlando porque la salud de mi hijo no está del todo bien", dijo la madre del pequeño.

🔴🔵 Vecinos de VMT exigen justicia y apoyo para un niño aplastado por una viga de madera. Su madre denuncia que solo le ofrecen S/5 mil y cuestiona la propuesta.



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Los familiares y vecinos reiteraron su pedido para que el propietario de la madera y los responsables del transporte se hagan cargo de los gastos médicos y respondan por lo ocurrido. Asimismo, exigieron que las autoridades investiguen el caso y determinen las responsabilidades correspondientes.

Antecedentes

Durante el recorrido del camión, los peatones cruzaron un espacio angosto porque la vereda estaba bloqueada. En ese instante, un montacargas al otro lado del camión habría desestabilizado la carga superior. La estructura aplastó al escolar y golpeó también a su familiar, quien terminó con el cráneo roto.

"A mi nietito le vi aplastado en el suelo con un paquete de madera", relató el abuelo sumamente afectado por el fuerte impacto.

Es así que, el caso ha generado preocupación entre los vecinos de Villa María del Triunfo, quienes exigen que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se determinen responsabilidades. Mientras el niño permanece internado, su familia solicita que los responsables asuman los gastos médicos de los tres heridos y brinden una respuesta acorde con la gravedad de lo ocurrido.