Elecciones internas en San Marcos son suspendidas: Estudiantes advierten que medida busca reelección de rectora

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las elecciones internas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fueron suspendidas de manera provisional después de que el Pleno del Congreso no votara el proyecto de ley que busca habilitar la reelección de rectores y vicerrectores. Estudiantes advierten que la iniciativa pretende dar un plazo para la ratificación de la rectora Jerí Ramón.

Suspenden elecciones internas en la UNMSM

En diálogo con Exitosa, Jorge Fernández, vocero de alumnos de Filosofía de la UNMSM, cuestionó la suspensión de las elecciones internas en la universidad, ya que pretendería favorecer una eventual ratificación de la actual rectora universitaria por otro periodo de cinco años más.

El dirigente estudiantil cuestionó que dicha medida no haya sido decidida en el Consejo Universitario, en donde se encuentran docentes que respaldan las demandas del alumnado, sino que fue tratada "de forma oportunista" por el Comité Electoral de la universidad.

"El Comité Electoral ha suspendido y va a reprogramar las fechas con el fin de que pueda aprobarse la ley para que pueda volver a reelegirse la rectora y no darnos la baja de la valla del cogobierno ni tampoco las elecciones presenciales", señaló.

Cuestiona denuncias penales contra estudiantes

El estudiante sanmarquino también criticó que se presentarán denuncias penales contra aquellos alumnos que han sido identificado por las cámaras de seguridad de la Ciudad Universitaria. Así, indicó que se encuentran buscando apoyo legal para evitar posibles sanciones o represalias.

"Se está buscando que haya apoyo legal para estos compañeros y aparte de eso que se tenga entendido que todo lo que le pueda pasar es total responsabilidad de la actual rectora Jerí Ramón Ruffner", refirió.

Consultado sobre si la toma universitaria continuará, Jorge Fernández respondió afirmativamente ya que hasta el momento se han agotado todas las vías para que se revoque la iniciativa legislativa que busca la reelección de autoridades.

"Se han usado todas las vías democráticas y no nos hacen caso. A la rectora no le importa. En un extremo tenemos que llegar a esta medida, que es una toma de la universidad [...] para que recién allí estos puedan empezar a buscar negociar", dijo.

En ese sentido, también exigió que el presidente de La República, José María Balcázar, cumpla con su función de respetar la autonomía universitaria y que emita un pronunciamiento a favor de los estudiantes.

En conclusión, la comunidad sanmarquina alerta que la suspensión de las elecciones internas pretende favorecer a una eventual relección de la rectora Jerí Ramón.