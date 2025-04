Semana Santa: Pareja de abuelitos que lleva más de 45 años juntos llega a la cima del cerro San Cristóbal

Durante las actividades que se llevan a cabo en el marco de Semana Santa se pudo registrar que muchas familias llegaron al cerro San Cristóbal, entre ellos una pareja de abuelitos que sorprendieron al lograr subir hasta la cima motivados por el amor y la fe.

El equipo de Exitosa llegó hasta el Rímac este 19 de abril, donde pudo entrevistar a los fieles creyentes que acudieron a la zona como parte de las actividades de esta importante fecha. Al momento de entrevistar a un par de adultos mayores se conoció la emotiva historia que los envuelve, pues llevan más de 45 años unidos por el amor, cariño y respeto mutuo, así como también por la fe que tienen a Dios.

"Dios me ha permitido venir a arrepentirme de mis pescados ante el señor crucifico de San Cristóbal. He venido acompañada de mi hijo y de mi esposo, y ya me encuentro muy contenta, muy feliz", declaró la esposa.