Ministro de Defensa viaja a Trujillo y señala que 'Los Pulpos' habrían coordinado masacre y secuestro desde prisión

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido durante un violento ataque en Trujillo el pasado 30 de agosto habría sido coordinado desde prisión.

Ministro de Defensa afirma que el ataque proviene de la cárcel

De acuerdo con las declaraciones para Cuarto Poder, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde expresó que este ataque en Trujillo evidencia el desborde de la inseguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para combatir al crimen organizado.

"Lamentar esta tragedia. Esto refleja la situación de desborde de la inseguridad ciudadana y la necesidad de que se aprueben las facultades que hemos pedido para legislar en materia de seguridad ciudadana, así como que se nos permita ampliar el criterio para declarar a estas lacras como grupos hostiles", expresó Belaunde.

El titular de Defensa señaló además que, de acuerdo con la información preliminar que maneja el Gobierno, el secuestro habría sido coordinado desde un establecimiento penitenciario. Según indicó, una persona identificada con el alias de "John Pulpo" estaría vinculada a la planificación del hecho.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a la organización criminal "Los Pulpos", que opera en Trujillo y otras zonas del norte del país.

"La información que tenemos es que esto, efectivamente, se ha coordinado desde dentro del penal. Hay una persona identificada, alias 'Jhon Pulpo'. Aparentemente, ese es el caso, y lo que refleja es que los penales siguen siendo una trinchera del delito y una coladera", afirmó el ministro.

Acciones frente al ataque en Trujillo

El ministro informó que su sector coordina acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército. Estas incluyen labores de inteligencia, rastrillaje y operaciones destinadas a recuperar el control de los penales.

Asimismo, indicó que se están estableciendo cercos en los lugares donde las autoridades presumen que podrían encontrarse los cómplices de los responsables del ataque.

Dicho ataque ocurrió el domingo 30 de agosto, cuando un grupo de delincuentes disfrazados de policías interceptó una camioneta en la avenida Húsares de Junín. El hecho dejó cuatro personas asesinadas y culminó con el secuestro del empresario minero, cuyo paradero continúa siendo materia de investigación.

Finalmente, el ministro de Defensa sostuvo que el Gobierno espera que el Congreso apruebe las facultades legislativas solicitadas en materia de seguridad ciudadana y afirmó que el ataque en Trujillo se habría dado desde un establecimiento penitenciario.