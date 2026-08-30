Perú llegaría a duplicar inversión minera de aprobarse las facultades legislativas, señala experto

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú tiene la oportunidad de dar un salto en inversiones mineras si el Gobierno utiliza las facultades legislativas solicitadas al Congreso para destrabar proyectos, reducir la burocracia y garantizar seguridad jurídica, afirmó el experto en minería Jorge León Benavides.

El especialista sostuvo que el país podría pasar de los actuales niveles de inversión minera formal a US$10.000 millones anuales, si se logra poner en marcha proyectos que permanecen paralizados.

"Perú lo que predomina es todos los minerales, tenemos todos los minerales. En especial los críticos", afirmó en una entrevista radial.

El proyecto enviado al Congreso contempla actualizar las reglas relacionadas con el otorgamiento, vigencia y caducidad de las concesiones y demás títulos habilitantes, tanto en el ámbito nacional como subnacional, además de simplificar procedimientos administrativos y fortalecer la formalización y trazabilidad.

"El Reinfo debe tener fecha de caducidad"

Respecto al Reinfo, consideró que su permanencia durante años terminó desnaturalizando el objetivo original del mecanismo. Por ello, respaldó una ampliación focalizada.

"Esa nueva oportunidad tiene que ser con fecha de caducidad", remarcó León Benavides tras plantear que este proceso debe avanzar paralelamente con "lo que yo llamo la ley MAPE 2.0, que corriga los problemas de la propuesta anterior", agregó.

Explicó que debe ser realmente atractiva para los pequeños productores, con incentivos concretos para abandonar la informalidad.

"Formalizarse debe ser más barato, más rápido y más seguro que seguir en el Reinfo. Ser ilegal debe ser imposible de vender", sentenció.

EXPOMINA 2026: Lima se convierte en vitrina mundial

En este escenario de búsqueda de nuevas inversiones, León Benavides destacó la realización de EXPOMINA Perú 2026, que se desarrollará del 9 al 11 de septiembre en Lima, y que reunirá a representantes de alrededor de 30 países.

La feria contará con 60.000 metros cuadrados y 1.250 stands, donde se exhibirán nuevas tecnologías, equipos y soluciones para la industria minera.

Según el especialista se proyecta generar más de US$ 300 millones en intenciones de compra, impulsando nuevas oportunidades de negocio e inversión para las empresas vinculadas a la cadena de valor de la industria minera.

En ese sentido, consideró que las facultades legislativas y la agenda de EXPOMINA 2026 coinciden en un punto central: recuperar la confianza de los inversionistas y convertir al Perú en un destino competitivo para nuevos proyectos mineros.

El especialista invitó, finalmente, a los peruanos a asistir al evento y participar de las 180 conferencias programadas durante tres días de realización. El ingreso será gratuito previo registro virtual en www.expominaperu.com.