SISMO en Perú HOY, lunes 31 de agosto: conoce la magnitud y epicentro, según el reporte del IGP

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta mañana de lunes 31 de agosto, según el reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro y magnitud de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en Perú, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de sismo en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.1 fue registrado durante la mañana de este lunes 31 de agosto, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 06:53 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 12 kilómetros al NO de Huasicancha, Huancayo - Junín.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0618

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,06:53:23

Magnitud: 4.1

Profundidad: 8 km

Latitud: -12.25

Longitud: -75.35

Intensidad: III Huasicancha

Referencia: 12 km al NO de Huasicancha, Huancayo - Junínhttps://t.co/elCVngVRMr — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0618, el evento tuvo una profundidad de 8 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -12.25, longitud -75.35 y la intensidad registrada fue de nivel III en Junín.

Boletín informativo sísmico del COEN

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

¿Cuáles son las recomendaciones del Indeci ante una eventua simo en el Perú?

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último movimiento telúrico reportado por el IGP.