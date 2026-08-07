Senamhi advierte AUMENTO DE TEMPERATURA en la costa y sierra: alerta roja regirá del 8 al 10 de agosto

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto se presentará un nuevo incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.

La entidad emitió el Aviso Meteorológico N.° 306, con nivel de peligro rojo, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones ante las altas temperaturas, el aumento de la radiación ultravioleta y las ráfagas de viento previstas durante esos días.

Regiones con temperaturas elevadas y radiación UV

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, el evento afectará a las regiones de:

Áncash: Huaraz, Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma, Huarmey.

Huaraz, Chimbote, Nuevo Chimbote, Casma, Huarmey. Arequipa: Arequipa, Camaná, Mollendo, Majes, Aplao.

Arequipa, Camaná, Mollendo, Majes, Aplao. Ayacucho: Huamanga (Ayacucho), Huanta, Puquio.

Huamanga (Ayacucho), Huanta, Puquio. Cajamarca: Cajamarca, Jaén, Cutervo, Chota.

Cajamarca, Jaén, Cutervo, Chota. Callao: Callao, La Punta, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, Ventanilla.

Callao, La Punta, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, Ventanilla. Huancavelica: Huancavelica, Pampas, Lircay, Castrovirreyna.

Huancavelica, Pampas, Lircay, Castrovirreyna. Huánuco: Huánuco, Tingo María, Aucayacu, Ambo.

Huánuco, Tingo María, Aucayacu, Ambo. Ica: Ica, Chincha Alta, Pisco, Nazca, Palpa.

Ica, Chincha Alta, Pisco, Nazca, Palpa. Junín: Huancayo, Tarma, La Oroya, Chanchamayo, Satipo.

Huancayo, Tarma, La Oroya, Chanchamayo, Satipo. La Libertad: Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Virú, Chao.

Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Virú, Chao. Lambayeque: Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe.

Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe. Lima: Lima Metropolitana, Huacho, Barranca, Cañete, Huaral.

Lima Metropolitana, Huacho, Barranca, Cañete, Huaral. Moquegua: Moquegua, Ilo, Omate.

Moquegua, Ilo, Omate. Pasco: Cerro de Pasco, Oxapampa, Villa Rica.

Cerro de Pasco, Oxapampa, Villa Rica. Piura: Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura.

Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura. Tacna: Tacna, Candarave, Locumba.

Tacna, Candarave, Locumba. Tumbes: Tumbes, Zarumilla, Zorritos, Aguas Verdes.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 8 al 10 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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El mapa difundido por la institución muestra que el nivel de peligro será rojo , lo que representa una intensidad extrema del fenómeno en parte del territorio nacional.

Asimismo, el Senamhi precisó que durante este periodo se espera una disminución de la nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta.

A ello se sumarán ráfagas de viento que podrían intensificarse principalmente durante las horas de la tarde, por lo que recomendó evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse adecuadamente hidratado.

Recomendaciones del INDECI

El aviso meteorológico tendrá una vigencia de 71 horas, iniciándose el 8 de agosto y extendiéndose hasta el 10 del mismo mes. Durante esos días, las zonas costeras y parte de la sierra registrarán temperaturas superiores a las habituales para la temporada, especialmente en sectores donde predominarán cielos con escasa cobertura nubosa.

Ante el aviso meteorológico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) sugiere adoptar medidas de protección como:

Protección solar: Aplicar bloqueador, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV si vas a exponerte al sol.

Aplicar bloqueador, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV si vas a exponerte al sol. Hidratación y cuidado directo: Beber abundante agua para mantenerte hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.

Beber abundante agua para mantenerte hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad. Espacios y vestimenta: Mantener ventilados los ambientes de la vivienda o trabajo, y vestir ropa de colores claros.

El incremento de las temperaturas extremas y la radiación ultravioleta proyectados para los próximos días representan un riesgo directo para la salud pública.

Ante este escenario meteorológico, resulta fundamental que la ciudadanía acate las recomendaciones emitidas por las autoridades y adopte medidas de autocuidado preventivas para mitigar las afecciones por golpe de calor o sobreexposición solar.