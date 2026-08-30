Premier Galarreta exhorta al Congreso a priorizar delegación de facultades en seguridad tras secuestro y masacre en Trujillo

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Galarreta ofreció un mensaje a la ciudadanía luego de la reunión de urgencia convocada por la presidenta Keiko Fujimori tras el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.

El jefe del Gabinete informó que la Policía Nacional se ha movilizado desde Lima hacia La Libertad y que el ministro de Defensa viajará a la región para coordinar acciones junto a las Fuerzas Armadas.

Pide priorizar delegación de facultades

El punto central de su mensaje fue la exhortación al Congreso para que priorice el debate y aprobación de la delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

"Lo que quiero dejar claro es justamente la necesidad y la urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana: que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones que no tiene hoy es sumamente importante para detectar a tiempo a estas bandas criminales", enfatizó.

Galarreta sostuvo que estas facultades permitirían, entre otros aspectos, que el Estado pueda identificar y denominar como grupos hostiles o terroristas a las organizaciones criminales, lo que habilitaría la intervención directa de las Fuerzas Armadas.

Operativos inmediatos

Galarreta explicó que se están desplegando operativos en diferentes puntos de la región y que se esperan reportes durante esta noche y la mañana de este lunes sobre los responsables del ataque. Asimismo, adelantó que en las próximas horas se conocerán los nombres de quienes han sido identificados como cabecillas de esta acción criminal.

"Frente a esta situación inaceptable, nuestra Policía Nacional se ha movilizado desde Lima a La Libertad y están ahora en diferentes operativos", señaló, añadiendo que el ministro de Defensa informará en Trujillo las medidas conjuntas con las Fuerzas Armadas.

Herramientas adicionales

El premier añadió que la delegación de facultades también otorgaría herramientas para tomar control de perímetros estratégicos y de penales, así como para que la Policía acceda a información clasificada del servicio de inteligencia.

"Creo que la delegación de facultades tiene varios aspectos además de los otros que son importantes, sobre todo el de seguridad ciudadana, que nos puede dar las herramientas para tomar posesión de perímetros, también de penales", explicó.

El mensaje del premier Galarreta refleja la estrategia del Ejecutivo de combinar acciones inmediatas con un pedido político al Congreso para dotar de mayores facultades al Estado en materia de seguridad tras los lamentables sucesos en el norte del país y que hoy vuelve a cobrar la vida de más peruanos.