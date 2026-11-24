24/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) confirmó el fallecimiento de tres suboficiales de la Policía Nacional tras la volcadura del patrullero en el que viajaban a un abismo de aproximadamente 100 metros, en el sector de Pamuri, distrito de Acraquia, región Huancavelica, cuando se dirigían hacia la ciudad de Huancayo.

De acuerdo con lo informado por la institución, la identidad de los agentes policiales son las siguientes: SB PNP Víctor Mercedes Alcántara Yache, S2 PNP Luis Alejandro Ordaya Aliaga y S3 PNP Maycol Jhasiell Salazar Saume, a quienes el Mininter expresó sus más sentidas condolencias a sus familiares y amistades.

¡Descansen en paz, hermanos policías! 🕊️ SB PNP Víctor Mercedes Alcántara Yache 🕊️ S2 PNP Luis Alejandro Ordaya Aliaga 🕊️ S3 PNP Maycol Jhasiell Salazar Saume El #Mininter expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de institución de nuestros valerosos efectivos, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito en Huancavelica, mientras cumplían su deber al servicio de la ciudadanía y del país. Su vocación de servicio y entrega a la patria permanecerán por siempre en nuestra memoria. ¡Honor y gloria! November 24, 2026

Trágico accidente en materia de investigación

Según información de Correo, el fatídico hecho ocurrió en la madrugada de hoy, martes 24 de noviembre, en la carretera Central Imperial-Churcampa, provincia de Tayacaja, cuando la unidad policial de placa EPF-643, de la comisaría rural de Tintay Puncu, se despistó sin control alguno a un abismo de 100 metros.

En el patrullero se encontraban cuatro agentes, los tres fallecidos, mientras que, el S3 PNP Renán Rony Ramos Palomino logró sobrevivir al accidente, aunque presenta lesiones de gravedad, habiendo sido trasladado al Hospital de Pampas para que reciba atención médica especializada.

Según el comunicado oficial emitido por la Policía Nacional del Perú (PNP), el personal policial se encontraba en comisión de servicios, tras haber iniciado su recorrido la noche anterior.

En ese sentido, la PNP informó que está en constante coordinación con la Fiscalía Penal Corporativa de Tayacaja en el marco de las investigaciones y diligencias de ley correspondientes, a fin de determinar las causas exactas que originaron el lamentable accidente.

Comunicado

Mininter dispone el egreso excepcional de promoción de oficiales de la PNP

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior (Mininter), dispuso el egreso y graduación de manera excepcional, por causas de interés nacional, de 341 cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), disposición que fue oficializada a través del Decreto Supremo N.° N° 010-2026-IN, publicado el domingo 22 de noviembre en el Diario El Peruano, y que entrerá en vigencia, una vez culminen el VIII semestre académico, el 28 de noviembre de 2026.

Cabe precisar que, mediante el Informe N.º 279-2026-CG PNP/DIREDDOC-SUBDIR-UNIPLEDU, la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía Nacional del Perú propuso la medida excepcional, sustentándose en la problemática de seguridad ciudadana y orden interno y en la necesidad de fortalecer los servicios policiales de prevención, intervención e investigación criminal.

En ese sentido, las causas de interés nacional de la medida se encuentran vinculadas con la protección de la vida, integridad, libertad y patrimonio de la población, mediante la incorporación de nuevos oficiales de armas a unidades operativas, directamente encargadas de la lucha contra la criminalidad.

Sobre la implementación de lo dispuesto en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.