24/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, sorprendió al recordar su encuentro con una de las máximas figuras de Universitario de Deportes. El periodista deportivo contó cómo conoció al reconocido goleador cuando era niño y destacó el trato que recibió del histórico delantero crema.

Mr. Peet conoció a Lolo Fernández durante su infancia

Según contó Arévalo en una entrevista con Pedro García, el encuentro ocurrió cuando tenía aproximadamente 12 años y permanecía internado en un hospital tras sufrir un accidente de tránsito. El atropello le provocó una fractura en el tobillo y necesitó atención médica durante su recuperación.

Durante esos días, una enfermera identificada como Anita conoció su afición por el fútbol y decidió llevarlo a conocer a Lolo Fernández, entonces una figura reconocida del balompié peruano. Sin embargo, el pequeño Peter tuvo una reacción inesperada al encontrarse frente al ídolo de Universitario.

El periodista recordó que sintió cierta incomodidad porque era hincha de Alianza Lima. Por esa razón, cuando el delantero se acercó a conversar con él, intentó alejarse, hasta que el propio futbolista le preguntó por qué quería retirarse.

La reacción del ídolo crema que marcó a Mr. Peet

Al contar lo sucedido, Arévalo recordó que le explicó a Lolo Fernández que simpatizaba con el equipo blanquiazul. Pese a esa diferencia futbolística, el histórico atacante mantuvo una actitud amable con el menor y continuó conversando con él durante su visita.

Al recordar aquella experiencia, Mr. Peet describió al exdelantero como "un amor de persona", destacando la sencillez y el trato cercano que tuvo con él. La anécdota también permitió recordar la relación que existía entre Fernández y Alejandro Villanueva, referente histórico de Alianza Lima.

Mr. Peet aseguró haber conocido a Lolo Fernández.

El encuentro no fue una experiencia aislada en la vida del periodista. Anteriormente contó para El Comercio que durante su internamiento llegó a compartir distintos momentos con el ídolo crema, quien conversaba con él sobre fútbol y mantenía una relación cercana con el entonces niño.

En esa entrevista también recordó que Lolo Fernández y Alejandro Villanueva mantenían una amistad, pese a representar a los dos clubes más tradicionales del fútbol peruano. Ambos fueron figuras importantes de Universitario y Alianza Lima, respectivamente, durante una etapa histórica del balompié nacional.

La historia de Mr. Peet y Lolo Fernández vuelve a poner en primer plano el recuerdo que conserva el periodista de aquel encuentro durante su infancia. Aunque era hincha de Alianza Lima, Arévalo destacó el trato recibido por el histórico goleador de Universitario de Deportes.