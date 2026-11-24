24/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante estadounidense, Christian Aguilera expresó su cariño por el Perú luego de visitar el país por primera vez tras presentarse en el Sound Music Fest Golden Years Edition. La intérprete de "Pero Me Acuerdo De Ti" compartió imágenes de su estadía y destacó la gastronomía, cultura y hospitalidad peruana.

Christina Aguilera destacó la gastronomía y cultura peruana

Tras su paso por Lima, la intérprete de "Beautiful" y "Genie in a Bottle" publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió varias fotografías de los momentos que vivió durante su estadía. La publicación estuvo acompañada de palabras dedicadas al país.

"Perú me robó el corazón; una cultura tan rica, comida deliciosa, gente amable... ¡y ni hablemos de las alpacas!", publicó.

La cantante también recibió una respuesta de Marca Perú, cuenta oficial encargada de promover la imagen del país. La institución reaccionó al mensaje de Aguilera y le agradeció por destacar diferentes aspectos de la cultura peruana.

Christina Aguilera llegó al Perú para presentarse en el Estadio Nacional

La visita de Christina Aguilera tuvo como principal motivo su participación en el Sound Music Fest Golden Years Edition, evento musical que se desarrolló el sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional. Esta presentación marcó su primera llegada al país.

La cantante encabezó el festival, que también reunió a reconocidos artistas internacionales y nacionales. Entre ellos estuvieron Flo Rida, Marshmello y la banda peruana Adammo, que formaron parte de la programación musical de aquella jornada.

Durante su estadía en Lima, Aguilera también disfrutó de algunas experiencias fuera de los escenarios. De acuerdo con sus publicaciones, la artista recorrió espacios de la capital y tuvo contacto con sus seguidores, quienes esperaban conocerla.

Uno de los lugares que visitó fue Maido, restaurante del chef peruano Mitsuharu Tsumura, donde disfrutó de la gastronomía local. Además, protagonizó encuentros con admiradores que se acercaron para saludarla y conseguir fotografías durante su estadía en la capital.

La publicación de Christina Aguilera también mostró artículos relacionados con las alpacas, uno de los elementos representativos de la cultura andina. La cantante incluyó estas imágenes entre los recuerdos de su primera visita al Perú, junto con el mensaje dedicado a sus habitantes.

De esta manera, Christina Aguilera destacó la gastronomía peruana, la riqueza cultural y la amabilidad de su gente después de su participación en el Sound Music Fest. Su mensaje en redes sociales también recibió la respuesta de Marca Perú, que la invitó a regresar al país.