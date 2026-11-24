24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un funcionario considerado posible sucesor de Xi Jinping en China, y que actualmente es jefe del Partido Comunista en Shanghái, está actualmente bajo investigación bajo la sospecha de corrupción. Esto transcurre en medio de una purga de parte del presidente chino que ya tuvo impacto en altos cargos a lo largo del país asiático.

Sospechoso para el régimen

De 62 años, Chen Jining, quien ha estado a cargo de la ciudad más grande de esta nación desde octubre del 2022, enfrenta actualmente una acusación por corrupción. Además, en la mira por presuntas "graves violaciones a la disciplina", de acuerdo con un informe brindado por la agencia estatal Xinhua este martes.

Esta sería la cuarta caída de un miembro del Politburó chino, el máximo órgano de poder, desde el último congreso del partido celebrado en 2022. La última aparición pública que tuvo este funcionario fue el pasado 19 de noviembre, cuando realizó una inspección a la sede de un conglomerado naviero.

陈吉宁出身于环保科研背景，曾于英国留学，也曾担任清华大学校长，他曾被广泛视为中国新一代领导层中的重要政治新星，甚至是中共二十一大"入常"人选。https://t.co/1iWQTjd6wQ — BBC News 中文 (@bbcchinese) November 24, 2026

La investigación está a cargo de la Comisión Central de Control de la Disciplina, el principal organismo anticorrupción del gigante asiático. Hasta el momento y como era de esperarse, las plataformas de gobierno shanghainés has eliminado todas las publicaciones en las que Chen era mencionado.

Cabe recordar que el presidente Xi Jinping, quien podría asumir un cuarto mandato el próximo año, ha llevado a cabo una exhaustiva campaña anticorrupción por más de una década. Esto ha propiciado la caída de altos mandos militares o cargos políticos, que antes no se creía posible y en los últimos meses, la iniciativa se ha intensificado.

Purga del Partido Comunista

El pasado mes de octubre un alto funcionario chino dio a conocer que fueron erradicados "peligros ocultos graves" dentro del partido que dirige el gobierno y las fuerzas militares. Se realizó una purga que expulsó a 33 figuras, una cifra récord dentro del actual régimen.

La Cúpula militar y Comisión Militar Central ha estado en el ojo del mandatario chino y el año pasado nueve generales fueron expulsados del mencionado grupo. Esto redujo el número de integrantes a solo dos personas, una de ellas el mismo Xi Jinping.

Por un presunto acto de corrupción, Chen Jining, jefe del Partido Comunista en Shanghái, y voceado para ser sucesor del presidente de China en un futuro, se encuentra bajo investigación. Además, al funcionario se le acusa de "graves violaciones a la disciplina", que podrían conllevar en su expulsión.