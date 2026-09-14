Papa León XIV cumple 71 años hoy, 14 de septiembre, y se acerca su visita a Latinoamérica y Perú

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV cumple 71 años este lunes 14 de septiembre, en una fecha especial porque representa su segundo cumpleaños desde que asumió el pontificado. La celebración llega mientras continúa desarrollando sus actividades al frente de la Iglesia católica y mantiene en agenda una esperada visita a Latinoamérica, con el Perú entre los destinos previstos.

El cumpleaños del papa

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Antes de convertirse en el primer papa estadounidense de la historia, desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa como misionero y obispo en Perú. Su vínculo con el país sudamericano se extendió durante décadas y marcó una etapa importante de su vida.

Precisamente, su relación con el Perú genera especial expectativa ante la posibilidad de que el pontífice visite nuevamente el país. La eventual gira por Latinoamérica representaría una oportunidad para reencontrarse con una región que conoce de cerca y que ha ocupado un lugar significativo en su trayectoria dentro de la Iglesia.

Desde su elección como sucesor de Pedro, en mayo de 2025, León XIV ha asumido una agenda internacional marcada por encuentros con líderes políticos, religiosos y comunidades de distintos países. En ese contexto, una visita a Latinoamérica tendría especial relevancia por el peso de la región dentro del catolicismo y por sus vínculos personales con el Perú.

Mientras llega esa eventual visita, el pontífice celebra sus 71 años al frente de una responsabilidad que cambió por completo su vida. Su cumpleaños también se convierte en una fecha para recordar la trayectoria que lo llevó desde Chicago hasta el Vaticano y que mantiene al Perú como uno de los países más importantes de su historia personal y religiosa.

🎂 ¡Hoy el #PapaLeónXIV cumple 71 años! Que Dios bendiga abundantemente su vida y su ministerio petrino, concediéndole salud, fuerzas y muchas gracias para seguir guiando a la Iglesia. ¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! ¡Ad multos annos! pic.twitter.com/egfQa8SMPP — Vatican News (@vaticannews_es) September 14, 2026

Millones se movilizarán por el papa

En declaraciones para la agencia EFE, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, detalló las proproyecciones oficiales respecto al impacto de la llegada del pontífice. Según el titular del sector, se anticipa el arribo de aproximadamente 250.000 turistas internacionales durante las jornadas en las que el santo padre recorrerá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Respecto al turismo interno, las estimaciones gubernamentales señalan que cerca de 550.000 ciudadanos peruanos se desplazarán hacia las regiones que forman parte del itinerario papal. Este flujo masivo de visitantes nacionales contribuirá a dinamizar las economías locales en los destinos receptores.

Como parte de las acciones institucionales, el Gobierno anunció el lanzamiento de 'La Ruta de León', un circuito turístico promovido para poner en valor los lugares donde Robert Prevost residió y realizó labor pastoral durante más de dos décadas en el Perú antes de asumir su alta responsabilidad eclesiástica.