Tabla y programación de la fecha 10 del Torneo Clausura: partidos, horarios y canales

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 continuará con la décima jornada, que se disputará del viernes 18 al domingo 20 de septiembre, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

En la fecha anterior, Universitario venció 2-1 a Alianza Lima en el Clásico del fútbol peruano disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, Sporting Cristal derrotó 2-1 a Deportivo Moquegua como visitante.

Mientras que FBC Melgar se impuso 1-0 ante Cusco FC en condición de visita. Finalmente, Sport Boys dio el golpe en el Callao al superar 1-0 a Deportivo Garcilaso, que llegaba como líder del torneo.

Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 (LFP)

Programación fecha 10 - actualizada

Viernes 18 de septiembre

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT Tarma

Sábado 12 de septiembre

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Cusco FC

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Atlético Grau

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Universitario

8:15 p.m. | FBC Melgar vs Sport Boys

Domingo 13 de septiembre

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. UTC

3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Deportivo Moquegua

Miércoles 30 de septiembre

3:00 p.m. | Cienciano vs. Los Chankas

Tabla de posiciones

Tras los resultados de la fecha anterior, Universitario de Deportes se mantiene como único líder de la tabla con 20 puntos. Le sigue Deportivo Garcilaso con 19 unidades, mientras que FBC Melgar y Sport Boys suman 17 puntos. Más atrás aparecen Sporting Cristal, Atlético Grau, Alianza Atlético y Sport Huancayo, todos con 16 unidades.

Tabla de posiciones Torneo Clausura - actualizada

Tabla acumulada - actualizada

Por otro lado, en la tabla acumulada de la Liga 1, Alianza Lima se mantiene en el primer lugar con 53 puntos, aunque Universitario recortó la distancia y ahora suma 49 unidades.

En tanto, FBC Melgar y Deportivo Garcilaso ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, con 45 puntos. Más atrás aparecen Cusco FC con 42 y Los Chankas con 41 unidades.

Finalmente, Sport Boys (37) y Sporting Cristal (35) aprovecharon sus recientes victorias para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Tabla de posiciones Acumulada - actualizada

¿Por dónde se van a transmitir los partidos?

Toda la décima fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).