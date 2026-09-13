Senamhi advierte fuertes precipitaciones en la sierra para los próximos días: estas son las regiones en alerta

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de precipitaciones de hasta fuerte intensidad en 12 regiones del Perú para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras o estás viajar a uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el más reciente reporte de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, del lunes 14 al miércoles 16 de setiembre se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia), de moderada a fuerte intensidad, en la sierra norte, centro y sur.

Según el pronóstico, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3 800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h.

De esta manera, para los días en mención se calculan acumulados de precipitación alrededor 14 mm/día en la sierra norte, entre 9 mm/día y 15 mm/día en la sierra centro.

Asimismo, las regiones en donde se registrará este fenómeno climatológicos son las siguientes: Lima, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta.