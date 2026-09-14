Briela Cirilo revela si Corazón Serrano decidió no renovarle el contrato: "Uno siente cuando..."

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Briela Cirilo cerró una etapa importante en su carrera tras despedirse de Corazón Serrano, agrupación a la que perteneció durante tres años. Su inesperada salida hizo que empezaran los rumores, pero la propia cantante decidió poner los puntos sobre las íes y aclarar si los dueños decidieron no renovarle el contrato.

Briela Cirilo se despidió de Corazón Serrano

La salida de Briela Cirilo de Corazón Serrano no pasó desapercibida. Después de tres años como integrante de la agrupación piurana, la cantante decidió cerrar este capítulo de su carrera y seguir buscando nuevos retos en la música.

A diferencia de otros casos en los que las despedidas de los grupos de cumbia terminan rodeadas de rumores, Briela contó que quiso manejar su salida de una manera tranquila y sin levantar polvo antes de tiempo.

Incluso conversó con Edwin Guerrero, uno de los dueños de Corazón Serrano, para poder despedirse del público durante su última presentación en Trujillo. "Quise que sea una sorpresa para todos, no quería que hubiera ningún tipo de especulación", manifestó en una entrevista para el canal de Roquis Roland.

La cantante explicó que su decisión coincidió con la sensación de que había llegado el momento de cerrar un ciclo. Para ella, algo parecido ya había ocurrido anteriormente cuando decidió dejar Son Tentación.

"Fue una etapa de 3 años y uno siente cuando es momento de cerrar ciclo. Igual me pasó en Son Tentación, no lo pensé, fue como: 'Okay, quiero seguir aprendiendo, vámonos'", declaró.

¿Corazón Serrano no quiso renovarle el contrato?

Tras conocerse su salida, las especulaciones empezaron a correr como reguero de pólvora. Algunos aseguraban que los dueños de Corazón Serrano habían decidido no renovarle el contrato, mientras que otros señalaban que era Briela quien quería alejarse porque tendría planes para incorporarse a otra agrupación.

Sin embargo, la propia cantante aclaró que no hubo pelea, incomodidad ni una decisión unilateral de Corazón Serrano. Según contó, ella misma se comunicó con los dueños con anticipación para avisarles que no tenía intención de renovar.

"Mi ciclo culminó en Corazón Serrano y aproveché que mi contrato también culminaba y simplemente, con tiempo, también decidí conversar con los dueños para que eso culminara. No hay una no hay ningún tipo de pelea, ni que estaba incómoda", manifestó.

Briela también se refirió a las distintas versiones que circularon sobre su vida personal. Entre los rumores que aparecieron estuvo que supuestamente se iría a Bilbao, que tenía cáncer y hasta que estaba embarazada.

"He visto un montón de noticias. Dijeron que me iba a Bilboa, que estaba con cáncer y que era mi primera quimioterapia. Otro dijo que estaba embarazada. Me río nada más, no respondo", comentó.

Briela Cirilo ya piensa en sus nuevos proyectos

Con su etapa en Corazón Serrano cerrada, Briela Cirilo ahora mira hacia adelante. La cantante contó que tiene entre sus planes viajar a Europa o Estados Unidos para continuar preparándose y crecer como artista.

Actualmente lleva clases de baile y piano, pero no descarta meterse de lleno a otras áreas, como el teatro o el doblaje. Su idea, según explicó, es seguir aprendiendo y aprovechar las distintas posibilidades que ofrece el mundo artístico.

"Para poder estudiar, porque siempre me ha gustado aprender. Jamás he sido alguien que se limite y se sigue preparando", señaló.

Así, Briela Cirilo dejó claro que Corazón Serrano no decidió no renovarle el contrato, sino que fue ella quien conversó con los dueños para cerrar su etapa cuando terminó su vínculo con la agrupación.