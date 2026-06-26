Senamhi advierte nuevamente la ocurrencia de un fuerte fenómeno climatológico para el fin de semana largo: ¿De qué se trata?

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, nuevamente, la ocurrencia de un fenómeno climatológico capaz de afectar las condiciones del tiempo en la costa peruana. A continuación, te contamos dónde se registrará y cómo protegerte.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este episodio climático se trata del Anticiclón Pacífico Sur, constante fenómeno que en las próximas horas se aproximará hacia el continente, coincidentemente con el fin de semana largo por el feriado de San Pedro y San Pablo.

En ese sentido, especialistas del Senamhi informaron que para este fin de semana se espera el incremento de la velocidad del viento a lo largo del litoral costero centro y sur.

Asimismo, estima la presencia de cobertura nubosa, acompañada de llovizna, niebla y/o neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana.

La entidad recomendó asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar ubicarse cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro durante los momentos de mayor intensidad.

#Infórmate #Senamhi #Minam El Anticiclón Pacífico Sur nuevamente se aproximará hacia el continente y afectará las condiciones del tiempo en la costa peruana.



Este fin de semana se espera el incremento de la velocidad del viento a lo largo del litoral costero centro y sur. pic.twitter.com/tSu5ypmkLn — Senamhi (@Senamhiperu) June 26, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.