La Libertad: reajustan fecha de cierre de año escolar por eventos del fenómeno El Niño

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad anunció que el año escolar del presente 2026 culminará el miércoles 2 de diciembre, como medida preventiva frente a los riesgos de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. La disposición busca proteger a estudiantes y garantizar la continuidad de las actividades académicas en la región.

La decisión sustentada en el Decreto Supremo 124-2026-PCM, alcanza a unos 535.863 escolares de las 15 UGEL de La Libertad. También comprende a colegios públicos y privados de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial, además de Cetpro e instituciones superior tecnológica, pedagógica y artística.

Clases se reajusta por prevención

Para cumplir con la recalendarización, la GRE La Libertad incroporará como periodo lectivo la semana de gestión prevista inicialmente del 12 al 16 de octubre. Los días destinados a gestión serán trasladados a diciembre para completar las actividades programadas.

Asimismo, se estableció que el jueves 8 de octubre, feriado por el Día del Combate de Angamos, se desarrollarán clases. Los otros cuatro días hábiles serán atendidos mediante una estrategia pedagógica que combinará actividades presenciales y trabajos formativos en casa durante octubre y noviembre.

Colegios deberán ajustar calendario

Las instituciones educativas privadas también deberán cumplir con las disposiciones de recalendarización establecidas por la autoridad regional. No obstante, podrán acordar con las familias mecanismos adicionales para recuperar actividades académicas, de acuerdo con las necesidades de cada plantel.

La GRE precisó que esta modificación del calendario no representa una reducción de los días lectivos ni de gestión previstos para el año escolar. El objetivo es reorganizar las actividades para responder a una eventual emergencia climática sin afectar el cumplimiento de las jornadas educativas.

Programación mantiene jornadas previstas

La programación regional contempla 166 días lectivos y 40 días de gestión, cifras que superan los mínimos establecidos para instituciones educativas que atraviesan situaciones de emergencia: 160 días lectivos y 30 días de gestión. De esta manera, se busca mantener el desarrollo de los aprendizajes pese a la modificación del cierre escolar.

La Gerencia Regional de Educación pidió a directivos, docentes, familias y estudiantes asumir con responsabilidad las nuevas disposiciones y participar en las acciones previstas para asegurar la continuidad de las clases. La medida responde a la necesidad de priorizar el bienestar y la seguridad de la comunidad educativa ante posibles lluvias intensas por El Niño.

Con ello, se confirma que el cierre del periodo escolar será el 2 de diciembre. Las autoridades regionales buscan reducir la exposición de los estudiantes durante el periodo considerado de riesgo y, al mismo tiempo, preservar el cumplimiento de las actividades académicas previstas para el 2026.