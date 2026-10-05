Niño Costero: Lima y Callao alcanzaron récord de 22.7 °C en la noche más cálida del 2026

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una madrugada sin precedentes se vivió en Lima y Callao este 5 de octubre tras registrarse una temperatura mínima de 22.7 °C, la cifra más alta en lo que va del año y un hito histórico para la estación primaveral. De acuerdo con el especialista Abraham Levy, los termómetros se ubicaron 7.1 °C por encima del promedio habitual para estas fechas, consolidando esta jornada como la más calurosa registrada en el décimo mes del año desde que se tienen evaluaciones meteorológicas oficiales.

Temperaturas extremas golpean la franja costera del país

El fuerte impacto térmico nocturno no fue exclusivo de la capital, sino que se extendió a lo largo del litoral peruano impulsado por el fenómeno del Niño Costero. Distintas localidades de la costa norte y sur experimentaron valores inusualmente elevados que rompieron las marcas climáticas tradicionales.

Tumbes igualó su máximo registro histórico al alcanzar los 24.7 °C, mientras que Trujillo fijó un nuevo pico para la fecha al llegar a los 23.4 °C. La sensación de bochorno se mantuvo firme incluso antes de la medianoche, cuando a las 10:00 p.m. se reportaban 27 °C en territorio tumbesino, 26 °C en el área metropolitana de Lima y Callao, y 21 °C en Pisco.

Ante este panorama, se prevé que las madrugadas siguientes mantengan la misma tendencia de calor extremo. Las condiciones atmosféricas actuales continúan alterando el comportamiento habitual del clima y elevando el riesgo de que se sigan superando los mínimos térmicos en la franja costera.

RECORDs #Lima-#Callao registra su noche más cálida del año 2026 con 22.7°C 🤯 #Niño 1+2 salta +0.6°C y llega a +5.3°C (#NOAA OISST.v2 ONI) #Niño 3.4 en +3.2°C (#NOAA OISST.v2 ONI) Records de temperaturas mínimas más altas (noches más cálidas) de hoy 5 de octubre para cualquier día del mes, de cualquier año, desde que hay datos : #Tumbes: 24.7°C (Empate) #Trujillo: 23.4°C #Lima-#Callao: 22.7°C (+7.1°C de anomalía 1980-2025) Y MAYOR TEMPERATURA NOCTURNA DE 2026 RECORD: NIÑO 1+2: #NiñoCostero mantiene condición de evento extraordinario y es holgadamente más cálido (+5.3°C valor de la última semana) que eventos previos para la fecha. Esta semana la #NOAA presenta un salto de +0.6°C en la anomalía. Ello obliga a elevar a +6°C el eje de valores de calentamiento. Supera en +1.6° a la anomalía de esta misma fecha de 1997. Notable. #Temperaturas en la costa peruana superarían a las observadas, durante lo que resta de la primavera y el verano, a los eventos extraordinarios de 1997-1998 y 1982-1983. Los vaticinios de un #ElNiño extremo se materializan. Tanto para Niño 1+2 como para NIÑO 3.4. Data OISTT.v2 ONI @NOAA Proceso @AmbiandPeru Lee también Gobierno declara en emergencia el sector textil por 120 días ante caída de producción y competitividad October 5, 2026

Alteración marina amenaza con superar eventos climáticos pasados

La causa directa de este aumento brusco de temperatura radica en el sobrecalentamiento crítico de las aguas del océano Pacífico en la franja costera que abarca a Perú y Ecuador, denominada zona Niño 1+2. En este sector, la superficie marina evidenció una anomalía de 5.3 °C sobre su nivel normal, superando por 1.6 °C los valores observados en el mismo periodo durante el fenómeno de 1997.

Este incremento paulatino del calor en el mar también se refleja en el área Niño 3.4, donde las desviaciones térmicas se sitúan en 3.2 °C por encima del promedio. Ambos indicadores confirman la presencia de un escenario marino atípico de gran magnitud que mantiene en alerta a los analistas del clima.

Frente al avance de estos indicadores, los pronósticos meteorológicos sugieren que las temperaturas costeras durante los meses venideros podrían rebasar las cotas alcanzadas en las crisis climáticas de 1982-1983 y 1997-1998.

En ese sentido, el Niño Costero seguirá modulando el comportamiento del tiempo en el país, proyectando un escenario de calor prolongado que requerirá la atención permanente de la ciudadanía y los organismos especializados.