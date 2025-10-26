Señor de los Milagros: Anda del Cristo Moreno estuvo a punto de caerse durante recorrido en el Callao

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las 6 de la mañana de este domingo 26 de octubre, el anda del Señor de los Milagros dejó su altar ubicado en la iglesia de Las Nazarenas para ser colocado en el Nazareno Móvil y luego partir con destino al Callao.

Con ello, el Cristo Moreno concretaba su regreso al primer puerto tras más de 20 años. Como era de esperarse, miles de fieles se congregaron desde tempranas hora para poder presencial su paso a solo unos metros. Incluso, a la altura de la avenida La Marina con la avenida Los Insurgentes se levantó un estrado donde estuvo presente el propio presidente, José Jerí.

Anda del Señor de los Milagros estuvo a punto de caer

Como se sabe, decenas de hermanos que integran la hermandad del Señor de los Milagros se encargan de posar sobre sus hombros la imagen de este venerado patrón en cada uno de sus recorridos procesionales.

Precisamente, los hermanos estuvieron cerca de ocasionar lo que pudo haber sido un hecho lamentable durante el esperado regreso de la imagen al Callao. Tras una breve pausa ya en el primer puerto, el capataz de la respectiva cuadrilla ordenó a los fieles retomar el recorrido.

Sin embargo, un grupo de hermanos pareció no oír ni la disposición ni el campanazo por lo que el anda de Señor de los Milagros se balanceó de un solo lado estando muy cerca de caerse. Por suerte, lograron reaccionar a tiempo volviendo a colocar la imagen en el suelo ante la atenta mirada de los cientos de asistentes.

#Susto... A punto de caer... Una llegada casi accidentada tuvo la imagen del Señor de los Milagros en su ingreso al #Callao... Una descoordinación entre los cargadoras generó más de un susto entre los asistentes a la procesión pic.twitter.com/L2xam6eY0o — Ricardo Alva Martínez (@RALVAMARTINEZ) October 26, 2025

Recibió homenaje en el Callao

El jefe de Estado, José Jerí estuvo presente en el homenaje al Cristo Morado junto al Gobernado Regional, Ciro Castillo Rojo, y al alcalde Provincial, Pedro Spadaro. Además, Patricia Chirinos, congresista de Renovación Popular también estuvo presente en este acto solemne.

"Qué emoción tan grande sentimos hoy, después de 22 largos años, el Señor de los Milagros vuelve a caminar por nuestras calles, vuelve a nuestro puerto, vuelve a su pueblo fiel, vuelve al corazón de todos nosotros que tanto lo hemos esperado. Hoy el Callao no solo se viste de morado, se viste de fe, de amor y de esperanza, porque este no es un día cualquiera, es un día en que el señor viene a mirarnos de frente", expresó Spadaro.

De esta manera, el anda del Señor de los Milagros estuvo a punto de caer durante su vuelta al Callao tras más de 20 años.