Accidente en Surco: Vehículo quedó suspendido sobre estructura metálica

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un insólito accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de la mañana en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Ayacucho, en el distrito de Santiago de Surco, pues un vehículo quedó suspendido sobre una barra metálica.

Causas desconocidas

Aunque las causas son desconocidas, las autoridades sostienen que el conductor debió estar en un presunto estado de ebriedad, lo que habría generado que conduzca a gran velocidad para dejar el vehículo en esa posición.

El choque fue tal que las parte frontal de la unidad resultó destrozada, el parachoques y el tubo de escape del carro quedaron en medio de la jardinera que divide la avenida. Y el golpe en la parte inferior provocó daños, por lo que el líquido refrigerante terminó totalmente regado en la pista.

Conductor sobrevivió

La emergencia fue atendida por cuatro unidades de bomberos, según el portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Para lograr retirar el vehículo de la posición en la que se encontraba, fue fundamental usar una grúa de rescate. Aunque tardó un par de horas, finalmente, pudieron mover el carro para llevárselo del lugar y reabrir la vía.

Cabe señalar que el conductor sobrevivió al accidente y fue trasladado hasta la comisaría de la zona en donde se le vienen realizando los exámenes de ley que determinarán si se encontraba en estado de ebriedad.

Por muy sorprendente que haya sido que el chofer sobreviva, de confirmarse las sospechas de las autoridades, se podría someter a la cancelación de su brevete de conducir por tres años y una multa de hasta 4300 soles, según el Ministerio del Transportes y Comunicaciones, como sanción administrativa.

En cuanto a una sanción penal, podría someterse a una pena privativa de la libertad, dependiendo del grado de alcohol en sangre, pues si excede los 0.5 gramos, podría afrontar una prisión de 6 meses hasta los 2 años, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Estas son las sanciones que podría afrontar el conductor de la unidad, de confirmarse que condujo en estado de ebriedad chocando y dejando su vehículo suspendido por una barra metálica, en Surco.