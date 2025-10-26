Congreso: Presentan proyecto de ley que busca penalizar el uso de pirotécnicos en protestas

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Héctor Valer Pinto (Somos Perú), presentó un proyecto de ley a fin de penalizar el uso de pirotécnicos o explosivos como armas de ataque durante una protesta social.

En ese sentido, el Proyecto de Ley N.º 12986/2025-CR, presentado el viernes 24 de octubre, a través de la plataforma institucional del Congreso, tiene como objetivo incorporar un tercer párrafo al artículo 279- C del Código Penal, penalizando el uso de productos pirotécnicos o explosivos como formas de ataque o agresión dirigidas hacia las fuerzas del orden o cualquier persona en el marco de una movilización.



De acuerdo con el texto formulado por el legislador del 'partido del corazón', el tercer párrafo, en el artículo 279-C del Código Penal, quedaría redactado de la siguiente manera, de aprobarse en el Pleno del Congreso.

"El que, en el marco de una protesta social, utilice productos pirotécnicos o explosivos, con el propósito de causar daño, intimidar o poner en peligro la vida de las fuerzas del orden o de cualquier persona, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de diez años. Si se producen lesiones graves o muerte de personas como resultado de estas acciones, la pena será no menor de diez ni mayor de quince años", detalla la iniciativa.

Su entrada en vigencia, esta se hace efectiva al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Cabe señalar que, la propuesta está firmada por sus colegas de bancada Ana Zegarra Saboya, Óscar Zea Choquechambi, José Bernardo Pazo Nunura, Alfredo Azurín Loayza, Elizabeth Sara Medina Hermosilla y Jorge Alberto Morante Figari.

Toma como referencia las protestas del 15 de octubre

En su exposición de motivos, el parlamentario toma como referencia los ataques de los manifestantes hacia el personal de la Policía Nacional del Perú durante la jornada de protesta contra del clase política del pasado 15 de octubre.

En esa línea, hace mención al armamento usado ("bazucas"), las cuales disparaban ráfagas similares a armas automáticas, además de bombas molotov fabricadas al instante "desde mochilas llenas de material bélico improvisado".

"Estos dispositivos pirotécnicos son peligrosos por su capacidad de provocar quemaduras severas, lesiones irreversibles, pérdida de audición y daño ocular permanente. Además, conllevan un riesgo de incendio, contaminación atmosférica y estrés tanto en personas como en animales, siendo especialmente vulnerables los niños y los ancianos", precisa el documento.

Como se recuerda, la jornada de mediados de octubre dejó como saldo la afectación a 84 policías, quienes algunos vienen recuperándose poco a poco para volver a sus respectivas unidades.