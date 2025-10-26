Gimnasio de San Martín de Porres sufre segundo ataque en menos de dos semanas

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En menos de dos semanas un gimnasio, de la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, en la urbanización El Rosario, en San Martín de Porres, sufrió un segundo ataque a balazos.

Delincuentes no dan tregua

Tan solo el pasado 15 de octubre, presuntos extorsionadores atacaron a disparos este mismo local, y en menos de dos semana han vuelto a atentar contra el lugar de la misma manera. El gimnasio en cuestión, se encuentra en el segundo y tercer piso de un edificio, mientras que en el primero hay un minimarket.

Los vidrios del establecimiento siniestrado se encuentran en un 80% rotos, y otras zonas cuentan con los impactos de bala, esta vez el negocio del primer nivel no fue ajeno a lo sucedido, pues cayó un proyectil en la puerta del lugar. En declaraciones a América Noticias, una vecina expresó su malestar por la violencia que se viene registrando en nuestra capital.

"La situación ahorita acá está terrible (...) el Congreso, el presidente, que se larguen todos, porque eso del estado de emergencia realmente no sirve para nada, absolutamente para nada", dijo indignada.

La ciudadana reveló que el ataque se registró en horas de la madrugada, aproximadamente a las 3:00 a. m., momento en el que los residentes de la zona escucharon los disparos, generando gran temor y preocupación. "No hay seguridad para nosotros", declaró.

Primer ataque fue similar

El 15 de octubre, los agresores llegaron al lugar en una motocicleta y huyeron posterior a la balacera, cerca a las 5:20 a. m., según detallaron testigos. En dicha oportunidad, la Policía Nacional del Perú halló hasta siete casquillos de bala y los vecinos escucharon muchos más disparos.

"Fueron más de 15, realmente, y fue fuerte también igual. Pero acá han roto hasta el segundo piso, nuevamente, ya terrible", recordó la moradora de la zona.

Pese a lo sucedido en ese momento, el gimnasio continuó funcionando con normalidad, pues solo repararon los vidrios afectados en ese momento y siguieron abierto al público. Sin embargo, tras este último atentado se desconoce si seguirán brindado el servicio a los usuarios que llegaban hasta el local como un día cualquiera y al notar lo ocurrido optaban por retirarse.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En el distrito de San Martín de Porres, delincuentes dispararon en 10 ocasiones contra un gimnasio. La fachada del establecimiento terminó destruida tras el ataque.



— Exitosa Noticias (@exitosape) October 15, 2025

Aunque ningún representando del comercio afectado ha declarado a la prensa, las autoridades señalaron que el negocio sufriría de extorsión. Es en este contexto que se ha vuelto a registrar un segundo ataque el gimnasio ubicado en San Martín de Porres.