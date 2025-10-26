Corte Suprema aprobó la solicitud para la extradición de César Hinostroza desde Bélgica

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Corte Suprema de Justicia de Lima aprobó la solicitud para extraditar al exjuez supremo César Hinostroza desde Bélgica. El ex magistrado huyó del Perú en 2018 por la frontera de Tumbes, tras ser investigado por el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', siendo acusado de varios delitos.

Para que afronte el proceso

el pedido lo realizó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, siendo declarado procedente por la Sala Penal Permanente. Con esto, se espera que Hinostroza Pariachi afronte el proceso judicial que tiene abierto y el cual eludió al fugarse del país hace siete años.

La resolución la emitió el tribunal que lidera el juez César San Martín, que precisa que los requisitos del Código Procesal Penal de Perú se cumplen. Por tal motivo, se solicita la extradición del ex magistrado que estaría radicando en la ciudad de Bruselas, capital del Bélgica.

Se deberá especificar la identificación del extraditable, el principio de doble incriminación, la naturaleza común del delito y que este no ha prescrito. También como la ausencia de motivo político en el caso.

El cuaderno de extradición deberá ser enviado a Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), mediante la presidencia del Poder Judicial, para continuar con el trámite e informar del caso al Ministerio Público. Así lo ha dispuesto la Sal Suprema.

Investigación y fuga de César Hinostroza

Tras la difusión de unos audios que lo incriminaban en los delitos de tráfico de influencias y otros relacionados al caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. En ese contexto, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial que imponga un mandato de 18 meses de prisión preventiva contra el ex juez supremo.

El 7 de octubre del 2018 fugó del Perú a través de la frontera con Ecuador de forma ilegal. Desde ese país viajó a España. En el país ibérico fue detenido por la Interpol en mayo del 2023, ante una alerta roja que se emitió, sin embargo, cuatro meses después se eliminó su ubicación y captura internacional.

Tras la negativa española a darle el asilo, buscó refugio en otro país de Europa, encontrando en Bélgica su nuevo paradero desde el 2024. Hasta el momento, radicaría en la capital belga.

La extradición del exjuez César Hinostroza desde Bélgica ha sido aprobada por la Corte Suprema. Mediante un resolución se solicita que afronte el proceso judicial abierto en su contra por el caso de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.