Sporting Cristal perdió de local ante Los Chankas y peligra su puesto en la próxima Copa Libertadores

El remesón por la derrota ante Universitario de Deportes el pasado jueves no ha cesado en la Florida. Por la fecha 16 del Torneo Clausura, Sporting Cristal perdió por 1 a 0 ante Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo, resultado que lo puede sacar del cupo de Perú 4 para la Copa Libertadores 2026.

Cero efectividad de los 'celestes'

Al igual que ante los 'cremas', el cuadro rimense dominó el encuentro, pero fueron los andahuaylinos los que golpearon, sin que haya una reacción de los pupilos de Paulo Autuori. Al minuto 33 de un tiro de esquina la visita abrió el marcador con un cabezazo del delantero argentino Pablo Bueno.

En adelante Cristal empujó y puso contra las cuerdas a Los Chankas, que llegaron a recibir 32 remates, siendo 11 de ellos al arco del meta Hairo Camacho. Con un Irven Ávila impreciso en la definición, los 'bajopontinos' no encontraron la vía para igualar el marcador antes del final de la primera parte.

Para el segundo tiempo el entrenador brasileño dispuso el ingreso de Diego Otoya por Ávila y Mateo Rodríguez en lugar del juvenil Jair Moretti, ante la ausencia por lesión de Felipe Vizeu. Sin embargo, la superioridad en ataque no tuvo los resultados esperados.

Al 79' Cristal pudo igualar el encuentro cuando un remate de Otoya dio en la mano de un defensor rival en el área, lo que el árbitro Augusto Menéndez vio y no dudó en marcar. El encargado de ejecutar el cobro fue Martín Távara, dándole al travesaño tras una pinchada. En la siguiente jugada Leandro Sosa la dio en el palo, consumando las chances de los 'celestes'.

Peligra cupo a Copa Libertadores

Este resultado deja a los rimenses con 52 puntos en el cuarto lugar de la tabla. No obstante, puede caer al quinto lugar si Melgar vence a Sport Huancayo este domingo en Arequipa, lo que sacaría a los 'cerveceros de la próxima Copa Libertadores. Incluso, sus opciones de ser Perú 2 son casi improbables tras la victoria de Cusco FC sobre Atlético Grau.

Al equipo de Paulo Autuori le resta visitar a Comerciantes Unidos en Cajamarca, recibir a Cienciano en Lima y cerrar la Liga1 frente a los 'albos' en Piura.

