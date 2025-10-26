Exjefa del INPE sobre traslado de internos a pabellón de máxima seguridad: "No es nada original"

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la disposición del gobierno de José Jerí de trasladar 45 reos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón I, la exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rosa Mavila León, cuestionó lo ejecutado, afirmando que dicha medida se lleva a cabo cada cierto tiempo.

En entrevista con Exitosa, recordó que los traslados se realizan para evitar que se "sobredimensione el poder" en las cárceles por parte de los internos más peligrosos, por cual, aseveró, que "no es novedad, ni nada original" el operativo de esta madrugada, la cual contó con la presencia del mandatario.

El enfoque debería ir por la clasificación de los reos

La extitular del INPE entre 2006 y 2007 sostuvo que el enfoque a tener en cuenta debería ser la clasificación de los presos y su resocialización, a fin de que no vuelvan a reincidir en actos ilícitos, en vez de presentar los traslados como "una estrategia" para en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Novedad, sería, por ejemplo, si de verdad se aplican normas y criterios de clasificación más detallosos, si se especializa mejor a quienes clasifican a los presos en distintos regímenes penitenciarios. Si hubiere, por ejemplo, una coordinación en el ámbito de política de Estado, de políticas públicas, para impulsar la resocialización y sobre todo, en internos primarios, de mediana seguridad", mencionó.

En ese sentido, criticó también al primer ministro, Ernesto Álvarez Miranda, al afirmar que está "haciendo un uso mediático" de las medidas que ya se vienen aplicando con anterioridad en el sistema penitenciario y que la poca resocialización que se ve es por la voluntad propia de los presos.

Ministro de Justicia niega que se esté aplicando el "Plan Bukele"

Ante las comparaciones originadas en la opinión pública sobre si el Gobierno de transición está "imitando" el llamado "Plan Bukele" del presidente de El Salvador, el ministro de Justicia, Walter Martínez, descartó que el presidente José Jerí esté copiando las medidas de su homólogo Nayib Bukele.

"De ninguna manera, este son medidas que se están adoptando y todo tiene una razón de ser, no es que nosotros estemos copiando algún estilo o medidas que se dan en otro lugar, definitivamente no", aseveró.

Además, adelantó que algunas de las acciones que van a tomar, de forma progresiva, será el uso uniformes y el corte de cabello de los internos "para establecer un orden y evitar que escondan cosas". "Son medidas que vamos a tomar en este nuevo pabellón que se ha implementado ahora", detalló.

El cambio de penal de los presos viene siendo criticado por diversos políticos, como, por ejemplo, Rosa Mavila, quien en su condición de exjefa del INPE asegura que lo actuado por el Gobierno no tiene nada nuevo.