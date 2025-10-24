Estado de emergencia permitió operativo en Callao que dio con la captura de 11 presuntos sicarios

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Días atrás, el gobierno de José Jerí decretó el estado de emergencia en Lima y Callao junto a una serie de medidas para hacerle frente a la ola de criminalidad que se vive. A partir de ahí, el mandatario encabezó diversos operativos los cuales han logrado la captura de presuntos delincuentes.

Estado de emergencia permitió captura de 11 criminales

Sobre este tema, Exitosa conversó con el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, quien de inmediato saludó la decisión del Ejecutivo asegurando que esta vez hay una gran diferencia a las anteriores oportunidades. De acuerdo a su parecer, esta vez tanto la Policía Nacional del Perú, como las Fuerzas Armadas y otras autoridades cuentan con coordinación permanente y con la adición de componentes de inteligencia que son claves para lograr el objetivo.

"Este es un estado de emergencia que se le está agregando un tema novedoso que era lo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo que era emplear la inteligencia, algo que no se estaba empleando en los estados de emergencia, simplemente se hacían operativos y no se ponía énfasis en estos temas", inició.

En esa misma línea, el integrante de Renovación Popular dejó en claro que pudo reunirse con José Jerí para plantearle esta situación y aprovechar para ofrecerle toda la colaboración posible de parte de la comuna chalaca.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, destacó que el estado de emergencia declarado en la provincial constitucional ha permitido realizar una serie de operativos. Según precisó, en uno de estos se logró detener a 11 presuntos... pic.twitter.com/plwMggWfMP — Exitosa Noticias (@exitosape) October 24, 2025

"Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente de la República y le planteamos justamente que si se va a realizar un estado de emergencia, se agreguen componentes de inteligencia, convoque a los municipios como parte operativa, logística de apoyo a la PNP y FF.AA.", agregó.

Se capturó a 11 presuntos sicarios

A su vez, el burgomaestre del primer puerto dejó en claro que los operativos realizados durante esta declaratoria de emergencia dejaron como resultado la captura de 11 criminales que estarían ligados a delitos de sicariato.

Todo ello se logró gracias a la información tomada por el moderno sistema de cámaras de seguridad desplegadas por toda su jurisdicción.

"Quiero resaltar dos operativos que hubo en el Callao, anoche ha habido uno muy efectivo donde han detenido a 11 presuntos sicarios ligados a varios temas. Todo ello también con el apoyo de la Municipalidad del Callao gracias al sistema de cámaras de última tecnología que están dando resultados por el análisis de información que proporcionamos a la PNP", añadió.

De esta manera, el alcalde del Callao, Pedro Spadaro, aseguró que el estado de emergencia decretado por José Jerí permitió la captura de más de 10 presuntos sicarios.