Señor de los Milagros: Sagrada imagen del Cristo Moreno vuelve HOY al Callao tras 22 años

Luego de 22 años, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve hoy, domingo 26 de octubre, a la Provincia Constitucional del Callao como parte de su cuarto recorrido procesional del año 2025.

A través del 'Nazareno Móvil', el "Cristo de Pachacamilla" recorrerá el "Primer Puerto" en el marco del Año Jubilar 2025, acontecimiento que previamente había sido planteado por la Arzobispado de Lima y la Diócesis del Callao, y que, finalmente se hace realidad desde 2003.

La ruta que tendrá rumbo al Callao

De acuerdo con lo anunciado por la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, el Cristo Moreno iniciará su recorrido desde las 6:00 a. m. desde la Iglesia de las Nazarenas, en la Av. Tacna, para continuar por las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina.

Una vez en la Provincia Constitucional del Callao, recorrerá las avenidas Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico. Posteriormente, tendrá el mismo recorrido en sentido viceversa, para llegar a su templo en el Centro de Lima.

RECORRIDO PROCESIONAL EXTRAORDINARIO 2025 - DOMINGO 26 DE OCTUBRE DE 2025



Cabe señalar que, las dos últimas procesiones de la sagrada imagen para este 2025 se llevarán a cabo este martes 28 de octubre y el sábado 1 de noviembre, en un contexto de inseguridad donde los devotos esperan que sus oraciones puedan ayudar a recobrar la paz en todo el Perú.

Recomendaciones del INDECI durante la procesión

Como parte de los recorridos programados para este 2025, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones para salvaguardar su seguridad y la de sus seres queridos. En esa línea, la entidad ha presentado tres recomendaciones a los fieles, las cuales se detallan a continuación:

Mantén la calma ante una emergencia: En caso de presentarse una situación de riesgo, conserva la calma y evacúa de manera ordenada. Evita correr, empujar o gritar, y aléjate de las zonas con aglomeraciones. Identificación de personas vulnerables: Niños, niñas, personas adultas mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad deben portar algún tipo de identificación con datos de contacto. Asimismo, acuerda con ellos un punto de encuentro en caso de extravío. Evita los tumultos: Para reducir el riesgo de incidentes, procura no ingresar en las zonas más concurridas. Presta especial atención a las personas vulnerables y bríndales apoyo en todo momento para garantizar su seguridad.

Los vecinos del Callao vuelven a recibir la visita del Señor de los Milagros tras 22 años, donde se espera un gran recibimiento por parte de la comunidad chalaca.