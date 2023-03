"Sentí que se me iba la vida": testimonio de padre de menor rescatado en huaico en Jicamarca

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

José Luis Castillo, padre del niño rescatado en medio de un huaico en Jicamarca, declaró a los medios desde el hospital de San Juan de Lurigancho, de donde se viene recuperando sentir que "la vida se le iba" cuando el huaico le arrebató a su pequeño de los brazos. Asimismo, consideró un milagro que el pequeño haya sido salvado por sus vecinos.

En la entrevista, el hombre narró que no se encontraba en casa cuando el alud afectó su hogar, ya que había salido a una zona aledaña a su domicilio, por lo que, al sentir el recorrido del agua, corrió para intentar sacar a sus hijos, entre ellos Emir.

"Yo estaba trabajando como siempre, para salir adelante, y es donde vi que el agua venía con fuerza y se metía a la casa a buscar a mi hijito, que estaba en su cuna. Se levantó llorando y lo saqué en mis brazos. Dije yo puedo, sí, llegar al frente, junto a mi hijita, pero cuando estaba llegando al otro lado pisé mal y el agua y las piedras me empujaron. Me golpeé la cabeza, pero a mi hijo nunca lo solté", declaró en entrevista para un canal de televisión.

Durante el paso del huaico, el joven padre contó también que luchó para no ser arrastrado por el lodo, pero su esfuerzo fue en vano porque fue golpeado por el alud.

"Toqué una puerta y saqué mi mano, pero el agua me jaló a mi hijito. Me sentía muerto en vida porque pensaba que lo había perdido, pero Dios nos ha dado una segunda oportunidad para seguir adelante. Es una experiencia única, a nadie le deseo lo que yo tuve que pasar", añadió.

Padre considera dicha acción como un milagro

José Luis Castillo, dijo estar agradecido con sus vecinos por lograr rescatar a su hijito, y consideró que dicha acción fue un milagro, ya que el pequeño pudo fallecer por la alta corriente de agua.

"Gracias a Dios, más abajo había un pampón donde el agua se dispersa y es bajito. Felizmente, estaban los vecinos. El bebé estaba llorando. La vecina que lo encontró se llama Soledad Roldán, yo la conozco y de corazón le agradezco que lo haya lavado y limpiado todo su cuerpito", agregó.

El hombre aconsejó a los televidentes estar preparados ante los peligros de la naturaleza, y tener conciencia sobre los efectos.

"La naturaleza no es un juego. A mí me tocó ayer. No sé cómo está mi casita. A veces nos quejamos por un golpe en la vida, un fracaso, pero esto es como nacer. Emir está estable. Ya juega y habla", dijo en referencia sobre el estado actual del pequeño, que viene recuperándose en el Hospital de San Juan de Lurigancho.