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Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados cita a Luis Galarreta para que exponga pedido de facultades legislativas

El primer ministro Luis Galarreta fue citado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para este miércoles 9 de septiembre, a fin de que exponga el pedido de facultades legislativas del Gobierno.

Luis Galarreta.
Luis Galarreta. Exitosa Noticias

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/09/2026

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó para este miércoles 9 de setiembre, a las 3:00 p. m., al primer ministro Luis Galarreta Velarde, con la finalidad de que sustente el pedido de facultades legislativas

A través de una nota de prensa publicada este domingo 6 de septiembre, el grupo de trabajo parlamentario que preside la diputada Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), acordó llevar a cabo el encuentro en la sala de sesiones Miguel Grau Seminario. 

Convocatoria de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Convocatoria de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

(Noticia en desarrollo...)

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