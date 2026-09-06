Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados cita a Luis Galarreta para que exponga pedido de facultades legislativas

Diálogo a la vista
06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/09/2026
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó para este miércoles 9 de setiembre, a las 3:00 p. m., al primer ministro Luis Galarreta Velarde, con la finalidad de que sustente el pedido de facultades legislativas.
A través de una nota de prensa publicada este domingo 6 de septiembre, el grupo de trabajo parlamentario que preside la diputada Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), acordó llevar a cabo el encuentro en la sala de sesiones Miguel Grau Seminario.
(Noticia en desarrollo...)