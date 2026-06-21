Servicio de agua corre peligro por posible contaminación del Río Rímac, esto responde la Defensoría del Pueblo

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las imágenes difundidas recientemente que evidencian un derrame de pulpa de relave, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado para alertar lo que podría ser una posible contaminación que afectaría la calidad en el servicio del agua para la población.

Defensoría del Pueblo solicita información sobre accidones ante derrame

La Defensoría del Pueblo solicitó a diversas entidades del Estado, información detallada sobre las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación realizadas tras el derrame de pulpa de relave que se registró en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí. Por medio de una publicación, la institución manifestó su preocupación por las posibles afectaciones en la cuenca del Río Rímac, una fuente esencial para el abastecimiento de agua potable de Lima y Callao.

#Lima 📢 | 🚨 Frente al derrame de pulpa de relave ocurrido en Chicla, provincia de Huarochirí, solicitamos a @OEFAperu, @ANAPeru y @SedapalOficial información sobre las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación realizadas, así como sobre las medidas adoptadas para... pic.twitter.com/O0Aes5PwfZ — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) June 19, 2026

Defensoría pide ayuda a más organizaciones

En el comunicado difundido por la cuenta oficial de la Defensoría, se precisó la necesidad de información por parte de instituciones competentes y encargadas como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Dicho pedido tiene como finalidad conocer las medidas adoptadas para contrarrestar el derrame suscitado que causó la coloración oscura.

"El río Rímac constituye una fuente estratégica para el abastecimiento de agua de Lima y Callao por lo que resulta fundamental contar con información técnica oportuna que permita evaluar riesgos y adoptar las medidas preventivas que correspondan para garantizar la continuidad de este servicio básico", precisó el comunicado.

🚨Desde esta semana, hemos verificado de la presencia de aguas negras en el río Rímac. La evidencia es alarmante y exige una respuesta inmediata de las autoridades.

Exigimos a las entidades competentes:

hídrico.

3. Acciones articuladas y efectivas que garanticen que esta situaci pic.twitter.com/HODm1rdJ1e — GLORIA MHJ (@GLORIAMari22066) June 20, 2026

¿Qué riesgos ambientales podrían derivarse de este derrame?

Los relaves contienen residuos de los procesos de extracción y concentración de minerales, por lo que su manejo adecuado es clave para evitar impactos sobre los recursos naturales y poblaciones cercanas que estén expuestos a estos agentes contaminantes, ya que podrían poner en riesgo su salud.

En ese sentido, a varios días de lo reportado, hasta el momento no se han identificado los motivos exactos que han generado la coloración oscura del agua. Por esto, el organismo quiere los resultados de las inspecciones necesarias, para que se lleven a cabo la determinación de responsabilidades a las personas o entidades que estén involucradas.

Finalmente con este aviso, se puede reportar la posible contaminación que podría llegar al servicio de agua que se abastece en la Lima y Callao, perjudicando a los ciudadanos según lo que comentó la Defensoría del Pueblo en sus canales oficiales.