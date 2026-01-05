Donald Trump exige a Delcy Rodríguez el "acceso total" al petróleo en Venezuela y amenaza con dar un "segundo golpe"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, el "acceso total" a sectores estratégicos del pías sudamericano, incluidos el petróleo y otros recursos naturales. Además, lanzó amenazas de nuevos ataques, tan solo un día después de efectuarse la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Trump solicita "acceso total" al petróleo

El reciente domingo 4 de enero, el mandatario estadounidense ha exigido a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "acceso total" a la nación caribeña en términos de recursos naturales y de otra índole.

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", ha manifestado el jefe de Estado norteamericano de camino a la Casa Blanca desde Mar-a-lago, en Florida.

En tal sentido, Trump resaltó el tema de las infraestructuras venezolanas, debido a que considera que "las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo". De igual manera, recalcó que las grandes petroleras estadounidenses entrarán a territorio venezolano a fin de reparar la infraestructura que construyeron y que, desde su óptica, el chavismo robó a Washington.

Además, en referencia al ataque militar perpetrado la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas y otras zonas del país, que se saldó con la detención de Maduro Moros, el presidente de EE.UU. recalcó "si no se comportan, daremos un segundo golpe".

Rodríguez invita a EE.UU. a una "agenda de cooperación"

Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de un comunicado publicado en Telegram, en el que firma como presidenta encargada, pese a que no hubo una juramentación oficial, invitó a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación".

"Extendemos la invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera", indicó.

Asimismo, Rodríguez se dirigió a Donald Trump enfatizando "nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra". Y acotó que su sueño es que Venezuela se convierta en una "gran potencia". "Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro", sentenció.

