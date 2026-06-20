Senamhi ALERTA lluvias de fuerte intensidad con descargas eléctricas en la selva del Perú

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a través del Boletín Informativo del Aviso Meteorológico N° 245-2026-INDECI/COEN, ha lanzado una importante alerta dirigida a los habitantes de la Amazonía peruana.

De acuerdo con el reporte oficial, se prevé el inicio de un periodo de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, el cual coincidirá con el ingreso del cuarto friaje del año en el territorio nacional.

Este evento meteorológico adverso mantendrá una vigencia establecida desde el martes 23 hasta el jueves 25 de junio . Durante estas fechas, las condiciones climáticas habituales de la selva registrarán variaciones significativas, caracterizadas principalmente por un descenso térmico y un incremento notable en la violencia de los vientos, requiriendo el monitoreo constante por parte de las autoridades locales de defensa civil.

Regiones afectadas por las condiciones climáticas

Las proyecciones técnicas detallan que las lluvias golpearán de manera directa la selva de nueve departamentos de la república, abarcando una vasta extensión territorial. Entre las regiones declaradas en situación de riesgo se encuentran:

Ayacucho

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

San Martín

Ucayali

🌧️ Desde el 23 al 25 de junio, se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Este evento estará acompañado de descargas eléctricas y... pic.twitter.com/YPI625bUTh — COEN - INDECI (@COENPeru) June 20, 2026

Respecto a la magnitud de las precipitaciones, el organismo especializado prevé acumulados pluviales diferenciados según la geografía amazónica. Para la selva norte se estiman valores diarios cercanos a los 50 mm/día.

En tanto, las condiciones se tornarán un poco más severas para las jurisdicciones ubicadas en la selva centro y la selva sur, donde los registros alcanzarán picos aproximados de hasta 60 mm/día.

Peligros asociados: descargas eléctricas y fuertes ráfagas

El peligro latente durante estas jornadas de friaje no estará limitado únicamente a la caída del agua. El aviso técnico advierte de forma explícita que las tormentas se presentarán acompañadas de intensas descargas eléctricas , un fenómeno común pero de alto riesgo para las zonas rurales desprovistas de pararrayos adecuados.

Asimismo, se pronostica la presencia de ráfagas de viento con velocidades que rozarán los 50 km/h. Estas corrientes de aire representan una seria amenaza para las viviendas con techos de calaminas o estructuras ligeras, propiciando desprendimientos, además de generar condiciones adversas para la navegación fluvial en los principales ríos amazónicos.

Frente a este escenario, los mapas de alertas identifican zonas bajo el nivel de peligro amarillo y naranja, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos que demandan precaución absoluta.

Resulta indispensable que la población de los departamentos afectados evite realizar actividades al aire libre durante las tormentas, asegure sus viviendas y permanezca atenta a las disposiciones oficiales emitidas por Indeci para mitigar cualquier daño material o humano.