Invierno inicia este domingo 21 de junio: ¿Cuáles serán las temperaturas teniendo en cuenta El Niño Costero?

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estación del invierno empezó oficialmente desde las 3:24 a. m. de este domingo 21 de junio. Teniendo en cuenta la "Alerta de El Niño Costero", el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) revela cuáles serán las temperaturas que se registrarán en Lima Metropolitana y otras regiones del país.

¿Cómo será el clima en la capital?

De acuerdo con lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el invierno 2026 estará caracterizado por temperaturas del aire por encima de lo normal de hasta +5°C, en promedio, en gran parte de la costa peruana, en especial en la zona norte y centro, debido a la persistencia de aguas cálidas frente al litoral peruano por El Niño Costero.

En ese sentido, en Lima Metropolitana, las temperaturas se mantendrían muy por encima de sus valores normales. En los distritos cercanos al mar oscilarán entre los 17 °C ( primeras horas del día ) y 23 °C (durante el día), mientras que en zonas más alejadas del litoral, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, variaría entre los 16 °C y hasta los 27 °C.

En ese sentido, se espera una mayor frecuencia de brillo solar, especialmente al mediodía y por las tardes, sin embargo, se mantendrán algunas características propias de la estación como la ocurrencia de neblinas y lloviznas durante las noches y primeras horas de la mañana, especialmente en la costa centro y sur.

Situación en la sierra y selva

Con referente a la región andina, se esperan temperaturas diurnas entre normales y superiores a lo normal, principalmente en la vertiente occidental. No obstante, continuará el desarrollo de la temporada de bajas temperaturas estacionales en zonas altoandinas, con la presencia heladas en localidades ubicadas por encima de los 3 500 m s. n. m.

En la Amazonía, predominarán temperaturas de normal a sobre lo normal, con presencia de friajes característicos de esta época del año. Respecto a las precipitaciones, se prevé lluvias entre normales y superiores en la costa norte, costa centro y la sierra norte occidental. En la sierra oriental y gran parte de la selva se presentarán condiciones entre normal e inferior a lo habitual.

Del mismo modo, los índices de radiación ultravioleta continuarán registrando niveles entre "moderado" y "extremadamente alto" en el país, con valores de 3 a 12 en la región costera, debido a la mayor frecuencia de días despejados por la presencia de El Niño Costero, por lo que recomiendan a la población mantener las medidas de protección frente a la exposición solar.

Finalmente, el Senamhi informa que continuará realizando el monitoreo permanente de las condiciones océano-atmosféricas y brindando información científica oportuna y confiable para contribuir a la gestión del riesgo, la planificación y la toma de decisiones de las autoridades y la ciudadanía.