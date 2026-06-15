Minsa: Más de dos mil boticas y farmacias habrían estado involucradas en el comercio ilegal de medicamentos

por Verano, Karla

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante los operativos conjuntos y simultáneos que se vienen realizando a nivel nacional del país, el Ministerio de salud (Minsa), informó que se intervino más de dos mil boticas y farmacias que estarían vendiendo medicamentos de manera ilegal.

Mediante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), con el propósito de combatir el comercio ilegal de los medicamentos, se ejecutaron acciones las cuales tuvieron la participación conjunta de las Direcciones de Redes Integradas de Salud, Diris Lima Centro, Sur, Este y Norte.

¡Por medicina segura, eficaz y de calidad!

Según informó la jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de Digemid, Vanessa Brigada, se buscaba garantizar que los medicamentos sean de calidad, seguros y eficaces para la población peruana y se evite el consumo de productos farmacéuticos con procedencia ilegal.

Asimismo, mencionó que la Digemid, las direcciones y gerencias regionales de salud (Diresas y Geresas) y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), en su estrategia de fiscalización articulada, han inspeccionado 2272 farmacias y boticas a nivel nacional, de las cuales 666 están clausuradas. Es importante destacar que, estos operativos que se vienen realizando de forma simultánea en el interior del país cuentan con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de los gobiernos locales de las diferentes jurisdicciones.

Más de dos mil farmacias y boticas fueron intervenidas en la lucha contra el comercio ilegal de medicamentos



Durante operativos simultáneos realizados a nivel nacional por inspectores de la Digemid, Diresas, Geresas y Diris.



📌 Más información:_ https://t.co/4STtJ50YDH pic.twitter.com/KkzePvBX3P — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 15, 2026

¡Sin autorización sanitaria!

Como producto del operativo reciente, se procedió con la clausura de doce boticas por la venta de medicamentos vencidos y sin registro sanitario, prohibir el acceso de inspectores y por no contar con autorización sanitaria ni tener un químico farmacéutico presente.

En cumplimiento de sus labores de fiscalización, la Digemid y la Diris Lima Sur, inspeccionó 11 boticas localizadas en Villa el Salvador, de las cuales se efectuó el cierre de cuatro farmacias.

Del mismo modo, la Digemid, la Diris Lima Este y la Municipalidad de Lurigancho-Chosica ordenaron el cierre de cuatro boticas que operaban de manera informal sin contar con la autorización sanitaria respectiva, la presencia de un profesional químico farmacéutico y la oposición al ingreso del personal durante las acciones de control. De manera simultánea, personales de la Digemid y de la Diris Norte al inspeccionar cuatro boticas, descubrieron que una de ella no cumplía con las disposiciones sanitarias, por lo que también se procedió con el clausura.

Frente a estas intervenciones, el Minsa enfatizó que estos operativos contribuyen a proteger la salud pública y recomendó a la ciudadanía a obtener solo medicamentos en farmacias y boticas autorizadas.