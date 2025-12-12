RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
A tomar precauciones

¡Alerta amarilla! Anuncian incremento de vientos en la selva central y sur para este fin de semana

Este fin de semana, tres regiones de la selva central y sur presentarán ráfagas de viento a raíz del incremento de su velocidad, según anunció el Senamhi, que además emitió una alerta amarilla.

Se incrementará la velocidad de los vientos en la selva este fin de semana.
Se incrementará la velocidad de los vientos en la selva este fin de semana. Andina

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los ciudadanos de la selva central y sur experimentarán vientos más fuertes durante este fin de semana. Entérate aquí si estás dentro de las zonas afectadas y toma tus precauciones.

Fuertes vientos en la selva central y sur del país

Recientemente, el Senamhi emitió una alerta amarilla debido al incremento de los vientos, que aumentarán de ligera a moderada intensidad en tres departamentos de la selva central y sur del Perú. 

Este fenómeno meteorológico se presentará desde el sábado 13 de diciembre a las 10:00 a.m. al final del domingo 14 de diciembre del 2025. 

Además, el Senamhi pronostica ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Específicamente, el día sábado 13 registrará una menor velocidad en el viento, que se aproximará a los 40 km/h.

Los departamentos y provincias de posible afectación son: Cusco (provincia La Convención), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu) y Ucayali (Atalaya, Purús).

Ante este aviso, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, pertinentes y necesarias, en el contexto de sus competencias, para asegurar el diseño correcto de las infraestructuras, a fin de garantizar la seguridad de la población.

Algunas recomendaciones ante vientos de moderada intensidad son: 

  • Asegurar los techos y los largueros a las paredes
  • Reforzar los vidrios de las ventanas
  • Permanecer alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y de estructuras afectadas por el viento
  • Amarrar todo tipo de embarcaciones

Noches frías continuarán en Lima y en la costa peruana

El inicio oficial del verano está previsto para el 21 de diciembre, sin embargo, Lima y gran parte de la costa presentará noches y madrugadas más frías. Especialmente en los distritos ubicados cerca al mar, la sensación disminuirá.

Según indican los especialistas del Senamhi, este fenómeno se debe a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y a vientos del sur. Además, estos dos factores incrementarán la nubosidad en las primeras horas de la mañana y generarán condiciones más frías durante la madrugada.

Desde el 11 al 16 de diciembre, se prevén las siguientes temperaturas nocturnas: entre 13 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 16 °C y 13 °C en La Libertad, entre 14 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 17 °C en Lima, y entre 12 °C y 15 ° C para Ica.

