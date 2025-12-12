¡Alerta amarilla! Anuncian incremento de vientos en la selva central y sur para este fin de semana

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los ciudadanos de la selva central y sur experimentarán vientos más fuertes durante este fin de semana. Entérate aquí si estás dentro de las zonas afectadas y toma tus precauciones.

Fuertes vientos en la selva central y sur del país

Recientemente, el Senamhi emitió una alerta amarilla debido al incremento de los vientos, que aumentarán de ligera a moderada intensidad en tres departamentos de la selva central y sur del Perú.

Este fenómeno meteorológico se presentará desde el sábado 13 de diciembre a las 10:00 a.m. al final del domingo 14 de diciembre del 2025.

Además, el Senamhi pronostica ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h. Específicamente, el día sábado 13 registrará una menor velocidad en el viento, que se aproximará a los 40 km/h.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 13 al 14 de diciembre, se incrementará la velocidad del viento en la selva central y sur.



✅Además, se esperan ráfagas de viento.



📲https://t.co/bW6Ec1fnnr pic.twitter.com/gte7nCS4rf — Senamhi (@Senamhiperu) December 11, 2025

Los departamentos y provincias de posible afectación son: Cusco (provincia La Convención), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu) y Ucayali (Atalaya, Purús).

Ante este aviso, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, pertinentes y necesarias, en el contexto de sus competencias, para asegurar el diseño correcto de las infraestructuras, a fin de garantizar la seguridad de la población.

Algunas recomendaciones ante vientos de moderada intensidad son:

Asegurar los techos y los largueros a las paredes

Reforzar los vidrios de las ventanas

Permanecer alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y de estructuras afectadas por el viento

Amarrar todo tipo de embarcaciones

Noches frías continuarán en Lima y en la costa peruana

El inicio oficial del verano está previsto para el 21 de diciembre, sin embargo, Lima y gran parte de la costa presentará noches y madrugadas más frías. Especialmente en los distritos ubicados cerca al mar, la sensación disminuirá.

Según indican los especialistas del Senamhi, este fenómeno se debe a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y a vientos del sur. Además, estos dos factores incrementarán la nubosidad en las primeras horas de la mañana y generarán condiciones más frías durante la madrugada.

Desde el 11 al 16 de diciembre, se prevén las siguientes temperaturas nocturnas: entre 13 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 16 °C y 13 °C en La Libertad, entre 14 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 17 °C en Lima, y entre 12 °C y 15 ° C para Ica.

Este fin de semana, tres regiones de la selva central y sur presentarán ráfagas de viento a raíz del incremento de su velocidad, según anunció el Senamhi.