Natalidad en Perú va en caída libre: De 7 hijos por familia a solo 1 o 2 en la actualidad, según INEI

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú atraviesa una transformación demográfica sin precedentes. Los resultados del Censo Nacional 2025, presentados por el INEI, confirman que la natalidad ha caído a niveles históricos, pasando de familias con siete hijos en promedio a hogares con apenas uno o dos.

Este cambio, acompañado de un marcado envejecimiento poblacional y mayor esperanza de vida, abre un escenario complejo para el futuro del país, quien en menos de 40 años podría tener más adultos mayores que jóvenes.

¿Cuántos peruanos somos?

El último censo contabilizó 34,557,132 habitantes, con las mujeres representando el 50,6 % de la población (aproximadamente 17,29 millones) y los hombres el 49,4 % (16,86 millones). La distribución confirma que la población femenina sigue siendo mayoría, aunque la brecha es cada vez más estrecha.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El Perú registra una población total de 34 millones 157 mil 732 habitantes, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En dialogo con Exitosa, el jefe de la institución, Gaspar Morán, advirtió que la tasa de... pic.twitter.com/SWQJPq4Kt2 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2026

Caída de la natalidad y envejecimiento creciente

Gaspar Morán, jefe del INEI, explicó en diálogo con Exitosa, que en las décadas de 1940 a 1960 la tasa global de fecundidad era mayor: de 6,8 hijos por mujer, es decir, siete hijos por familia. Hoy, esa cifra se ha reducido estrepitosamente a tan solo 1,7 hijos en promedio, con un máximo de dos. En Lima, la tasa es aún menor: 1,4 hijos por mujer.

"Va a llegar un momento, en el 2040, en que la población de 60 años o más va a superar a la población de 15 años", señaló Morán, subrayando que el país enfrenta un proceso de envejecimiento acelerado.

En complemento a este fenómeno, otro de los hallazgos más relevantes también es el incremento de la población adulta mayor. Hoy, casi el 15 % de los peruanos tiene más de 60 años, frente al 11,9 % registrado en el censo de 2017, aunque para entonces también se observaba un incremento sustancial de dicha población.

Esto significa que más de cinco millones de personas forman parte de este grupo etario. Según las proyecciones de Morán, para el año 2040 los adultos mayores superarán en número a los menores de 15 años, un cambio que se explica por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida gracias a los avances médicos.

Implicancias sociales

Este cambio demográfico plantea retos inmediatos para las políticas públicas. El sistema de salud deberá adaptarse a una población mayoritaria de adultos mayores, mientras que el sistema de pensiones enfrentará una presión creciente.

La educación y el empleo también se verán impactados: menos jóvenes significan una fuerza laboral reducida, lo que obliga a repensar estrategias de productividad y capacitación.

La caída de la natalidad en el Perú no es solo una cifra estadística, sino un fenómeno que redefine el futuro del país. De familias numerosas en el siglo pasado, hoy se transita hacia hogares pequeños y una sociedad envejecida. El reto para el Estado será diseñar políticas que granticen tanto calidad de vida para los adultos mayores y sostenibilidad para las próximas generaciones.