Ley seca ante elecciones: ¿Estará prohibido consumir bebidas alcohólicas previo a la segunda vuelta electoral?

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de las elecciones presidenciales en el que se disputarán la presidencia del Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Diversas entidades públicas han dado a conocer las restricciones que comenzaron a tener vigencia desde hoy, y unos días previos a la jornada electoral, la que más llamó la atención fue la ley seca que consta de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas.

Especialistas hablan sobre el desarrollo de la Ley seca

En diálogo con Exitosa, Christian Zacarías, abogado especialista en temas electorales, explicó las restricciones que regirán en el marco de la segunda vuelta presidencial y aclaró las dudas sobre el consumo y la venta de bebidas alcohólicas.

"El expendio del licor es una prohibición que esta establecida a partir de las 8 de la mañana del sábado 6 de junio hasta las 8 horas del lunes 8 de junio", destacó el especialista en el tema

En ese sentido, el especialista enfatizó que lo que se encuentra prohibido es la venta del alcohol en estos horarios específicos. Por esta razón, los establecimientos se encontrarán con esta área tapada para que los usuarios no puedan acceder a la compra d elos mismos.

¿A qué se debe la Ley seca?

La Ley Seca es una medida legal que prohíbe temporalmente la venta, distribución o consumo de bebidas alcohólicas en un territorio determinado. En este caso, aplica para que los electores puedan ejercer su derecho al voto sin ser influenciados por sustancias que causen riesgo de alterar la intención de este momento decisivo para el país.

Dentro de esta medida, ¿se prohíben las reuniones o fiestas?

Dadas las declaraciones del abogado especializado en temas electorales, mencionó que solo estarán prohibidas las reuniones de tipo político, más no la reuniones sociales que la personas pueden realizar en sus casas. Asimismo, en caso los ciudadanos tengan licor en sus casa podrán tomarlo sin ningún inconveniente, siempre y cuando no asistan a las votaciones con los efectos del mismo.

De ocurrir esta situación, las autoridades correspondientes podrán evitar que la persona pueda realizar su votación sin inconvenientes. En ese sentido, El Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado que realizará operativos de fiscalización para verificar el cumplimiento de esta y otras restricciones electorales durante la segunda vuelta que se desarrollará el próximo 7 de junio.

Con esta medida, la Ley seca por las elecciones tendrán una vigencia limitada y los usuarios podrán tomar sus precauciones con las bebidas alcohólicas previo a la segunda vuelta electoral