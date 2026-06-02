Universitario presentó propuesta a Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura 2026: ¿Cuál fue la respuesta del 'Bambino'?

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes ya se encuentra enfocado en lo que será el Torneo Clausura 2026 por lo que sumar nuevos refuerzos a su plantel es una prioridad. En medio de ese escenario trascendió que tiene pensado fichar futbolistas en el frente de ataque y el nombre que viene circulando en las últimas horas es Gianluca Lapadula a quien se conoció ya le presentó una propuesta.

La 'U' busca incorporar a Gianluca Lapadula

El conjunto crema podría dar el batacazo en este mercado de fichajes a puertas del inicio de la segunda etapa del campeonato nacional con la posible incorporación del delantero de 36 años. Dicha información la dio a conocer el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, en el programa 'Colective World'.

En ese sentido, el hombre de prensa deportiva indicó que la 'U' traerá un delantero nacional y otro extranjero, en ese escenario surge Raúl Ruidiaz, pero que no sería el único delantero peruano. Resulta que ese jugador es Gianluca Lapadula, a quien si bien dijo que se le presentó una propuesta, no se puede asegurar su llegada.

"No significa que va a llegar (Gianluca Lapadula) porque tiene que pasar una serie de cosas. Pero sí es verda que la 'U' lo puso sobre la mesa, le preguntaron, le consultaron. Le hicieron una gran propuesta dependerá de él y Héctor Cúper también lo sabe", sostuvo Peralta.

En ese sentido, acotó que quien habría sido intermediario para contactar al ariete ítalo-peruano fue Antonio García Pye, quien lo conoce tras su anterior trabajo en la Federación Peruana de Fútbol.

¿Cuál fue la respuesta del 'Bambino'?

Además, el periodista deportivo refirió que dicho acercamiento al atacante del Spezia es de conocimiento del técnico de Universitario, Héctor Cúper. Pero ante ello, una pregunta que formuló la también periodista Daniella Fernández fue cuál fue la respuesta del futbolista.

Al respecto, Peralta explicó que como parte de la propuesta formal a Lapadula, esta incluyó un plan familiar e inclusive agregó que se le había recomendado el posible colegio en el que estudiarían sus hijas.

"Le lanzaron la opción y Lapadula muy respetuoso, según lo que entiendo, dijo que lo iba a evaluar y hasta el día de hoy no hay respuesta definitiva, pero sí averiguamos con su entorno lo que ellos dicen que por el aspecto familiar es muy difícil", afirmó.

Como parte su objetivo de buscar elevar su nivel ofensivo en el Torneo Clausura 2026, se conoció que Universitario presentó una propuesta formal al delantero Gianluca Lapadula, así lo dio a conocer el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta. quien aclaró que eso no significa que el 'Bambino' vendrá al equipo peruano.